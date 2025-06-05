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    高考一級、二級考試日期出爐 暫定需用名額73名

    考試院院會今日通過高考一級、二級考試日期，暫定需用名額73名。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過高考一級、二級考試日期，暫定需用名額73名。（圖由考試院提供）

    2025/06/05 12:29

    〔記者林曉雲／台北報導〕114年高考一級、二級考試日期出爐，考試院院會今（5）日通過，將於9月27日及28日舉行，暫定需用名額73名，預計於6月23日至7月2日受理報名，採網路報名方式辦理，考試院提醒應考人留意相關訊息，並儘早準備，以利應試。

    考試院表示，114年公務人員高等考試一、二級考試第一試筆試，將在台北及高雄2考區同時舉行，這2項考試是政府機關進用中高階文官之重要管道。

    考試院說明需用名額，高等考試一級考試設法制等2類科，暫定需用名額3名；高等考試二級考試設一般行政（兩岸組一）等28類科（組），暫定需用名額70名；合計共設30類科（組），暫定需用名額73名。

    考試院表示，這2項考試各類科（組）需用名額情形，將公告於考選部全球資訊網；另應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等事項，分別依照公務人員高等考試一級考試規則及其附表、公務人員高等考試二級考試規則及其附表、公務人員考試總成績計算規則等相關規定辦理，相關資訊將自明（6）日起載明於應考須知

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