彰興國中將新增「學區國小」優先入學條款 家長崩潰了！

彰興國中是彰化縣超人氣學校，年年都進行總量管制。（資料照）

2025/06/05 13:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人氣的彰化市彰興國中因為實施總額管制，去年有168人「擠不進去」，今年備取人數254人再創新高，但家長眼尖發現學校已公告2027年將新增「學區國小」優先比序條款，只有指定5所國小畢業生才能就讀，令家長大為崩潰。教育處長蔡金田表示，9年國教精神就是以照顧學區學童為優先。

縣議員莊陞漢表示，針對彰興國中公告將於2027年新增「學區國小」的入學優先比序條款，家長都炸鍋了，因為2年後要實施的新條款，也就是除了戶籍必須在彰興國中的學區裡頭以外，還必須是彰興國中學區內的國小應屆畢業生，也就是必須是彰化市南郭、南興、平和國小，以及花壇的白沙、僑愛國小等5所畢業生才有機會。

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莊陞漢強調，以今年彰興國中的比序來說，除了是教職員工子女、有手足就讀的優先條款以外，必須是擁有獨立戶口、在2023年6月28日前遷入彰興學區，才能收到「入學通知單」。因此，家長認為，2年後要新增「學區國小」優先比序條款，也就是現在就讀國小4年級的子女，就要準備轉學到彰興學區內的國小就讀，才能符合優先比序的條款。

不少家長出，彰興國中附近有許多建案，也有許多移居人口，也有家長在彰化市上班，為了接送方便，讓小孩來念彰興。因此，不少家長對於新條款都是大跳腳，認為這是讓更多想念彰興國中的人，要提早轉學。

蔡金田強調，9年國民義務教育的精神，就是就近入學，以照固國中學區內的國小學童為優先。因此，竹塘國中從去年就配合總量管制，也實施「學區國小」條款，彰興國中則是預計2027年上路。

竹塘國中校長黃仲平表示，該校去年、今年都有實施「學區國小」優先比序條款，去年指定鄉內5所國小，今年因為有新增共同學區，再納入埤頭鄉大湖國小。

彰興國中近年來都名列總量管制學校，除了體育班以外，招收普通班17班，每29人編一班，共招收普通班493人，因為教室空間有限，也無法再增班。

彰興國中公告將於2027年施行新增學區國小的優先比序條款。（圖擷取自彰興國中官網）

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