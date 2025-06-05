技職教育再升級！台科大攜手新竹高工設直升班 邀國中會考5A3+學生來挑戰

技職教育再升級！台灣科技大學今年首次攜手新竹高工等校設直升班，鼓勵竹苗考區國中會考5A3+學生可填新竹高工機械科直升班，展現技職教育價值。（記者洪美秀攝）

2025/06/05 13:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕114學年國中會考成績將於明天（6日）公佈，竹苗考區學生也進入群科志願思考階段，國立新竹高工今年與國立台灣科技大學合作設直升班，只要會考成績5A3+學生填新竹高工機械科，就有15名機會可直升進台科大自動化控制系，提早為技職教育培育優秀人才，也為產業界厚植技職人才。

新竹高工校長陳世程與台科大教務長陳素芬今天宣佈將提供15個免試名額可直升台科大自動化工程系，陳素芬表示，今年台科大與大安高工及新竹高工和台中高工合作設直升班，是台灣技職教育首例，展現台科大培育技職教育人才的決心，只要進新竹高工台科大直升班學生，可享有豐富學習資源，包括台科大師資將到技高開設先修班並共同指導專題，新竹高工學生寒暑假也可到台科大實驗室實習，並參與台科大暑期營隊，享有出國機會和企業參訪與獎助學金等學習資源。

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陳世程也鼓勵國中會考5A3+以上學生填新竹高工機械科直升班，除有機會提早在高中階段到企業參訪，更可進行職涯探索，學校將在7日舉拜兩場學生及家長說明會，鼓勵學生拋開普通高中迷思，選擇技職教育，透過實作與產業經驗學習，除可提早找到就業目標，更可到頂尖大學實習及試驗產業環境。

陳世程也舉校內多名學生放棄明星高中普通班，選擇新竹高工後，除確立未來國立科大目標，也在技職教育體系獲得更多實作經驗，甚至通過清大及陽明交大等頂尖大學甄試，今年新竹高工首次與台科大合作設直升班，鼓勵竹苗考區來新竹高工就讀，實現技職教育通往專業領域的學習歷程。

台灣科技大學今年首次攜手新竹高工等設直升班，鼓勵竹苗考區國中會考5A3+學生可填新竹高工機械科直升班。（記者洪美秀攝）

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