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    拓展日本觀光市場 台南風情登北海道夏季節慶索朗祭

    台南市於日本札幌設置以「台南四季風景」為主題的廣告。（南市觀旅局提供）

    台南市於日本札幌設置以「台南四季風景」為主題的廣告。（南市觀旅局提供）

    2025/06/05 12:28

    〔記者蔡文居／台南報導〕為拓展日本觀光市場，台南市觀光旅遊局今年參與北海道最大型夏季節慶「YOSAKOI索朗祭」，配合台南應用科技大學團隊的展演，與交通部觀光署合作設立專屬觀光展位，並同步刊登大型城市形象廣告，積極行銷台南觀光品牌。

    南市觀旅局表示，這次於札幌地標大通公園周邊設置以「台南四季風景」為主題的廣告，包括二寮日出、四草綠色隧道、夕照鹽田與神農街夜景，展現台南一年四季的獨特魅力。希望透過戶外媒體與祭典活動雙軌推廣，讓更多日本民眾認識台南。

    觀旅局長林國華說，除了配合祭典日程推出大型國際廣告，也將於6月7日至8日於索朗祭會場設置觀光展位，提供3天2夜推薦遊程、日文觀光資訊、文創贈品與台南物產試吃，並搭配人氣網紅分享，打造豐富互動體驗。戶外廣告則設於札幌電視塔周邊，每日8時至22時撥放播放，預期可吸引上百萬人次目光。

    林國華說，未來台南市將持續深耕日本市場，結合城市形象行銷與友善旅遊服務，提升國際能見度，邀請更多旅客親自走訪體驗台南文化之美。

    台南市於日本札幌設置以「台南四季風景」廣告，預期可吸引上百萬人次目光。（南市觀旅局提供）

    台南市於日本札幌設置以「台南四季風景」廣告，預期可吸引上百萬人次目光。（南市觀旅局提供）

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