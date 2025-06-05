不是為新冠快篩缺貨道歉 邱泰源解釋是「歹勢」

快篩等防疫物資傳出缺貨，衛福部長邱泰源日前出席立法院社福及衛環委員會時首度表達抱歉之意，但今（5日）解釋「我沒有說道歉」，而是「歹勢歹勢（台語）」的意思。（記者方賓照攝）

2025/06/05 11:52

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情升溫，但傳出快篩等防疫物資缺貨，衛福部長邱泰源日前出席立法院社福及衛環委員會時首度表達抱歉之意，但今（5日）解釋「我沒有說道歉」，而是「歹勢歹勢（台語）」的意思，食藥署也強調，截至昨天，家用快篩生產量已超過91萬劑、鋪貨超過82萬劑，抽測超商、連鎖藥局過半有存貨。

國民黨立委林思銘今在財政委員會肯定邱泰源日前對於新冠快篩缺貨道歉的行為，但邱泰源解釋，那是媒體刊登的內容，他的本意是當時說明快篩要等工廠做又要鋪貨，所以站在同理心立場，要請大家多等幾天，感到「歹勢歹勢（台語）」，強調「我沒有說道歉」。

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不過，邱泰源指出，國人只要覺得延遲一分一秒，衛福部都覺得需要努力，並強調「大家都買不到」是上週比較會有這種情況，他幾乎每天都有去藥局看一下。

食藥署副署長王德原表示，從5月20日至昨日統計，家用快篩生產量已超過91萬劑、鋪貨超過82萬劑，目前超商、連鎖藥局通路都是全力鋪貨，昨天抽測超過一半以上有快篩存貨，若有人買不到，可能是進貨後被買走，就要等下一波，預計6月中旬家用快篩生產量會超過210萬劑，現在鋪貨則大概會差10萬劑左右。

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