找頭路看這裡！ 新北就業博覽會釋3千職缺

新北市政府今天在6樓大禮堂舉辦就業博覽會。（記者賴筱桐攝）

2025/06/05 11:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕迎接畢業季，新北市勞工局今天上午10點至下午3點在市府6樓大禮堂辦理「2025就業博覽會」，邀請台灣卓勒、桓達科技、南亞塑膠、全球傳動、小北百貨、屈臣氏、太平洋崇光百貨、初魚餐飲集團、路易莎咖啡等55家廠商進駐，提供超過3000個工作機會，職缺數以科技製造業及旅宿餐飲業並列最大宗，約占3成2。

勞工局主任秘書余雅芳表示，畢業季到來，加上暑假很多年輕學子想找尋兼職工作，目前正是求職高峰期，本次徵才活動邀請科技業、旅宿業廠商設攤，釋出3000多個工作機會。

請繼續往下閱讀...

余雅芳說，對於缺乏工作經驗的社會新鮮人來說，一份完整清楚的履歷表非常重要，現場提供履歷健診服務，由專人協助檢視，針對求職者的工作、需求或經驗，以比較好的書面資料方式呈現，展現優勢和競爭力。

薪資方面，大樹藥局招攬門市藥師月薪上看75K，全球傳動尋覓會計主管人才起薪60K，添好運徵求店主廚起薪53K，桓達科技招募機構及硬體資深工程師起薪50K。

現場也提供超過600個兼職職缺，微笑單車（YouBike）徵求調度或維護計時人員，時薪上看240元，歐華酒店機電工務時薪230元起，黑貓宅急便理貨人員時薪220元起。

新北市就業博覽會邀請55家廠商設攤，提供3000個以上工作機會。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法