酷熱天氣利用水冷低碳技術 彰基年省175萬電費

彰基成功完成磁振造影儀冷卻系統節能升級，展現在病人照護之外，對環境保護的承諾與技術領先。（圖由彰基提供）

2025/06/05 12:13

〔記者湯世名／彰化報導〕6月5日「世界環境日」是全球齊心面對氣候變遷與永續挑戰的重要時刻，彰化基督教醫院宣布成功完成磁振造影儀（MRI）冷卻系統的重大節能升級，避免因溫度異常導致設備跳機、影響臨床作業；該系統每年可節省近50萬度電力，相當於減碳240公噸，每年可省下175萬元電費，不僅優化MRI的運轉效率，也強化病患檢查過程中的安全保障。

彰基總院長陳穆寬指出，彰基的核心價值就是愛，除了愛病人、愛土地、愛台灣也愛地球，節能減碳也是他們的首要目標；在工務部整合規劃下，將原本氣冷式的MRI冷卻系統全面轉換為高效能水冷系統，此舉不僅有效克服氣冷系統常見的空間限制與氣候干擾問題，更透過變頻控制與可視化監測技術，大幅提高散熱穩定性，避免因溫度異常導致設備跳機、影響臨床作業。

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根據院方統計，該系統升級每年可節省近50萬度電力，相當於減碳240公噸，每年大約可省下175萬元電費，不僅優化MRI的運轉效率，也強化病患檢查過程中的安全保障。彰基以系統思維整併大型醫療儀器散熱設施成功案例為國內醫療機構的標竿，為低碳智慧醫院奠定技術與策略基礎。

彰基工務部主任賴育呈指出，本次專案改善有3個效率指標，效率面是從傳統的氣冷式改成水冷式主機，能源效率可以大幅提升40%和減少電費支出；將放置在露天的氣冷式主機改成在遮蔽或室內的水冷式主機，避免下雨時攀爬維修發生跌落及感電的風險；水冷式可以穩定供應冰水溫度，維持大型檢測機具如MRI、CT能正常運作，降低檢查中斷的風險。

彰基預計以本案為範例，逐步推動全院15套大型儀器冷卻系統升級，並擴展至所屬體系分院，建構橫跨體系的節能平台與標竿學習機制。

彰基總院長陳穆寬指出，彰基的核心價值就是愛，節能減碳也是他們的首要目標。（圖由彰基提供）

透過變頻控制與可視化監測技術，大幅提高散熱穩定性，避免因溫度異常導致設備跳機、影響臨床作業。（圖由彰基提供）

水冷式主機可以穩定供應冰水溫度，維持大型檢測機具如MRI、CT能正常運作，降低檢查中斷的風險。（圖由彰基提供）

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