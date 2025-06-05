北港高中排球隊首屆畢業生 囊括3大學榜首

北港高中女排隊在教練蔡翠容（後排右3）帶領下去年在高中甲級排球聯賽獲第6名，今年大學入學隊員蔡旻軒（前排右1）、黃宥瑀（後排左3）及後排右1陳妮君（後排右1）拿下榜首。（北港高中提供）

2025/06/05 11:57

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港高中體育班成立3年，首屆畢業生今年升大學表現亮眼，有8人錄取國內頂尖大學體育相關科系，其中還有3人分別為台灣體育大學、台北市立大學、台灣師範大學的榜首。

有鑑雲林縣國中、小學各類運動項目發展不錯，為讓縣內對運動有興趣、表現績優選手可以就近升學，達到3級銜接的培訓，北港高中3年前成立體育班，設有女子排球、田徑及籃球等三項運動專長。

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北港高中校長江耀淇指出，這幾年體育班在縣內、全國體育競賽表現亮眼，2025年雲林春季縣長盃籃球賽第3名，雲林縣中小學聯合運動會奪得5面銀牌、4面銅牌，和家盃全國排球錦標賽榮獲冠軍，全國玉山莒光盃中等學校排球賽獲亞軍，2024年高中甲級排球聯賽全國第6名。

江耀淇表示，體育班首屆畢業生中排球隊員多數來自外縣市，除練球外，教練對她們的課業要求嚴格，允文允武，今年升大學成績表現優異，有8人錄取頂尖體育相關科系，分別為黃宥瑀台體大球類運動系榜首、蔡旻軒台北大學球類運動系榜首、陳妮君台師大運動競技學系榜首、陳思妤屏東大學體育系、吳怡錚中正大學運動競技系、龔奕佳台師大運動競技系、劉映彤台師大運動競技系、詹琬琪中山大學海洋環境工程系。

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