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    台師大103週年校慶 藝術家江賢二、前教長潘文忠獲頒傑出校友

    前教長潘文忠獲台灣師範大學選為傑出校友。（記者楊綿傑攝）

    前教長潘文忠獲台灣師範大學選為傑出校友。（記者楊綿傑攝）

    2025/06/05 12:01

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣師範大學今慶祝103週年校慶，今年包含當代藝術家江賢二、電路板環境公益基金會董事長陳正雄、中央研究院院士李艷惠、前教育部長潘文忠獲選傑出校友，另也頒發3位社會實踐獎獲獎學生及7位傑出學生。校長吳正己致詞表示，校友是學校最重要的資產，其表現彰顯一個學校的核心價值，更是維繫學校聲譽的重要力量。

    江賢二是藝術系54級校友，曾任教國中後赴法國與美國發展。2007年起定居台東金樽，為回饋社會，傾其所有將工作室擴建成江賢二藝術園區，今年3月對外開放，為台東注入文化活力。

    陳正雄是化學系62 級校友，早年曾任教職數年後，創立燿華電子，深耕電路板產業超過40年，現任燿華電子董事，他退休後全心投入環境教育，為企業發展與環境永續創造雙贏。

    李艷惠是英語學系65級校友，深耕語言學研究40餘年，奠定漢語形式句法學的基礎，曾獲Bradley Kerr學術研究獎、Ahmanson人文創新獎、台灣語言學學會終身成就獎等多項殊榮，學術成就非凡。

    潘文忠則是教育系78級畢業後，持續攻讀碩博士，後成為我國任期最長的教育部長，推動12年國教、雙語教育、教育公平、高教強化等政策。他從基層教師做起，行政歷練觸及多領域，任部長期間，面對108課綱推動、新冠疫情等嚴峻挑戰，始終能穩健應對。

    今校慶大會由校長吳正己主持，校友總會名譽理事長王金平、許勝雄皆出席。吳正己指出，台師大2025年QS世界大學學科排名中，共有6個學科進入全球百大，全國第二，國際學術影響力持續提升。也積極推動國際化，境外學位生人數比例達12%，高居全台大學之冠，並在教育部「雙語標竿大學計畫」中獲得肯定。

    吳正已提到，產業鏈結方面，校方持續與台積電、輝達、瑞昱、故宮、龍山寺等進行合作，也成立「跨域科技產業創新研究學院」的AI與綠能研究所，今年迎來首屆畢業生。教學創新方面，推動「校學士制度」及成立「跨領域學習規劃辦公室」，鼓勵學生跨領域、跨院系、跨校、跨國修習課程；去年開始推動「擴大暑期開課」計畫。

    王金平致詞則提到，4位傑出校友是「誠、正、勤、樸」校訓精神下的最佳見證。他深切感受到母校帶來的影響，每位校友都在不同領域發光發熱，成為學弟妹最好的榜樣。

    當代藝術家江賢二獲台灣師範大學選為傑出校友。（記者楊綿傑攝）

    當代藝術家江賢二獲台灣師範大學選為傑出校友。（記者楊綿傑攝）

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