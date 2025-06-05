在道德且具意義基礎上運用AI 教育部推「國小AI素養教學前導計畫」

教育部委託中央大學團隊辦理「國小AI素養教學前導計畫」，培訓教師教導學生應用AI時所應具備的素養。（圖由教育部提供）

2025/06/05 12:01

〔記者林曉雲／台北報導〕要培養學生AI世代的核心能力，須先培育教師具有AI素養及能力，教育部委託中央大學團隊辦理「國小AI素養教學前導計畫」，培訓教師教導學生應用AI時所應具備的素養，近日已完成11個縣市共13場次的教師工作坊，279位國小教師主動報名參加。教育部資科司科長鄧慧穎說明，除了探討AI素養導向的教學模式及教學設計，讓學生從小學習如何與AI進行有效的人機協同合作，也注重要在道德且具意義的基礎上運用AI。

鄧慧穎表示，為因應AI快速發展帶來的教育挑戰，聯合國教科文組織（UNESCO）去年提出以人為本、倫理道德、技術應用與系統設計等4個面向、3個層次的「學生AI素養架構」及「教師AI素養架構」，為AI世代應具備的核心能力揭示了教學目標與方向。

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中央大學團隊表示，工作坊提供教師實際體驗運用生成式AI幫忙寫程式，設計出簡單的網路遊戲，讓教師理解生成式AI下指令的方法與重要原則，並進一步反思「學生AI素養」內涵，更重要的是讓教師參與「素養導向教學歷程」，從遊戲設計體驗、提供鷹架協助知識「系統化」，再將知識統整內化後反思形成自己的知識，最後應用知識解決真實的問題，未來在教學現場更能落實學生AI素養的教學。

參與工作坊研習的宜蘭縣中山國小老師林穎俊表示，教師應訓練孩子更清楚地表達需求，善用AI將想法實現，而不是拘泥於每一行的程式碼細節；新北市麗林國小老師官慶惠在參與工作坊後，回到教室課堂中實踐，他表示，學生接觸AI工具過程中，學會去發現與反思問題，是重要的，未來在更多課堂中會持續推動這樣的學習模式。

中大團隊將於今年7月辦理初階教師回流分享會議及2場進階工作坊，教育部亦將持續辦理進階版教師工作坊，並向上擴及至國中教師培訓。

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