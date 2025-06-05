白晝白羊座流星雨6/7達極大期 台北天文館曝最佳觀賞時機

白晝白羊座流星雨示意圖。（圖由台北天文館提供）

2025/06/05 11:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕天文迷注意！台北市立天文館指出，「白晝白羊座流星雨」將於於6月7日（六）黎明前達到極大期，雖然其輻射點位於太陽附近，屬於難以目視的白晝流星雨，但只要掌握觀測時機，仍有機會在凌晨3時至曙光升起前的短短時段中，親眼目睹這場低調卻迷人的宇宙煙火。

天文館表示，一般印象中的流星雨多出現在深夜星空，白晝白羊座流星雨卻打破這個刻板印象，其輻射點與太陽相距不到30度，因此大多數流星都在白天劃過天際，無法直接以肉眼觀察，因此被歸類為「白晝流星雨」。

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但這不代表完全看不見白晝白羊座流星雨，天文館指出，6月7日凌晨3時至曙光出現前的短短1小時內，仍可看見部分流星；且今年恰巧無月光干擾，只要天氣晴朗、身處遠離光害，且東方視野開闊的地區，就有機會看見罕見的白晝流星雨。

天文館補充，白晝白羊座流星雨雖不如英仙座、雙子座等大型流星雨有名，在天文上卻具有特別的地位。它於1947年由英國喬德雷爾班克天文太，首次透過電波觀測被確認存在，雷達觀測資料中甚至曾出現每小時高達200顆的高峰；其在高層大氣中產生的電離痕跡，使天文學家即使無法用肉眼觀察，仍可透過電波技術記錄它們穿越大氣的軌跡。

根據觀測資料，白晝白羊座流星雨流星速度約每秒39公里，屬中速型流星雨，極大期時天頂每小時流星數（ZHR）約為30顆。

天文館提醒欲觀賞的民眾，可選擇東方低空視野開闊且遠離城市光害的地點，等凌晨3時至天亮前的黃金觀測期，若天氣與觀測條件理想，即使只看到1、2顆也足以成為難得的天文體驗。

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