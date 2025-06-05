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    澎湖觀光亂象！潮間帶「火烤」石蚵、拿硨磲貝拍照傷生態

    澎湖旅遊業者推出潮間帶行程，使用噴燈火烤石蚵，卻無法可管。示意圖。（記者劉禹慶攝）

    澎湖旅遊業者推出潮間帶行程，使用噴燈火烤石蚵，卻無法可管。示意圖。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/05 11:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖進入觀光旺季，隨著人潮湧入，觀光亂象也再起！一堆無良的旅遊業者帶著觀光客去潮間帶行程，竟拿噴燈當場「火烤」，嚴重影響潮間帶生態，還有人拿硨磲貝照相，但都「無法」可管，主管單位呼籲業者及遊客自制，不要「竭澤而漁」，傷了大自然海洋母親，也禍留後代子孫。

    根據爆料民眾指稱，有業者推出潮間帶行程，向遊客收費300、500元，帶著噴燈去直接燒石蚵吃，造成潮間帶死亡。以往石蚵可以直接剝開生食，但業者為了讓遊客安心熟食，竟然直接用噴燈明火烤食，恐將造成岩壁上寸草不生，石蚵無法再度附著，而伴隨瓦斯、汽油留下的污染，也會造成海洋二度傷害。

    另外，也有民眾在潮間帶拿硨磲貝拍照，海洋委員會2022年5月23日預告修正「海洋保育類野生動物名錄」第5點內容，將菱硨磲貝、圓硨磲貝、扇硨磲貝、巨硨磲貝、長硨磲貝、諾亞硨磲貝、鱗硨磲貝等7種硨磲貝，列為珍貴稀有海洋保育類野生動物，但因原住民委員會有意見，所以暫沒有通過。

    至於火烤石蚵事件，石蚵又稱為野生牡蠣，是澎湖特產，生長於澎湖潮間帶的岩石上，必須等退潮時人工挖取，每一顆都非常珍貴，自然長大的蚵仔，尺寸很迷你，但鮮度甜度都是一等一，是非常珍貴的潮間帶食材，澎湖縣政府農漁局及旅遊處都表示無法可管。

    民眾在潮間帶拿硨磲貝照相，也因列入保育類提案未過，無法可管。（民眾提供）

    民眾在潮間帶拿硨磲貝照相，也因列入保育類提案未過，無法可管。（民眾提供）

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