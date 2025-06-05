親子同樂玩中學 科技教育嘉年華帶你動手做

「科技教育嘉年華」將登場，全國22縣市共100所科技中心參與，拉近民眾與科技的距離。（圖由教育部提供）

2025/06/05 11:12

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教課綱強調科技素養，培育學生從生活中發現問題並培養運用科技工具解決的能力，教育部主辦、國立科學工藝博物館與國立高雄師範大學承辦「2025科技Fun手玩－科技教育嘉年華」活動，將於6月7日至8日在位於高雄的科工館舉行，22縣市呈現100所科技中心推動成果，例如馬祖（連江縣）中正科技中心「仿生鳥凸輪玩具」免費實作課程，結合在地特色，認識馬祖的神話之鳥，以「機構與結構」專題為主，利用凸輪原理上下跳動模擬鳥類的飛行。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，今年科技教育嘉年華，以靜態、動態及多媒體等多樣性素材，展現科技中心開發作品，並用嘉年華體驗方式，提供高互動性的教具讓民眾感受動手實作的趣味，拉近民眾與科技間的距離，一同體驗「做、用、想」科技精神，並特別安排2場次科技論壇，讓學生與家長能實地操作、參與及提問，深化對科技教育應用的理解與興趣，並具體感受科技學習在生活與課堂中的連結與價值。

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科技教育嘉年華也安排免費動手做的「科技小學堂」，由科技中心籌劃實作課程，台北市石牌科技中心帶領組裝屬於自己的童玩陀螺，讓學生瞭解與認識各式材料的特性，以及陀螺的運作原理，進而發揮巧思改良陀螺，並藉由遊戲和競賽讓親子同樂，分享各自的改良心得，讓大家都能成為戰鬥陀螺的高手；苗栗縣通宵科技中心則透過馬達動力眼球獸的實作，讓小朋友學習馬達的線路連接及木頭膠合的原理。

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