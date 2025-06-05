海洋保育貢獻楷模獎名單出爐 5團體、5人獲獎

海洋保育貢獻楷模獎團體獎名單。（海保署提供）

2025/06/05 11:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋委員會今（5）日公布「114年度第三屆表彰海洋保育貢獻楷模獎」得獎名單，共有5組團體與5位個人獲獎。海委會主委管碧玲表示，得獎者展現溫暖充沛的海洋保育實踐力，也為7月上路的「海洋保育法」注入厚實的社會基礎與海洋行動能量。

海洋保育署署長陸曉筠表示，獲獎的5組團體有花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會，致力傳承部落海洋文化與守護在地生態及地景；台灣蠻野心足生態協會長年深耕中華白海豚保育行動；蘇澳區漁會長期推動漁民環保意識；台灣潛水（恩瀛企業）推動潛水教育與保育行動並行；墾丁國小以海洋學校為願景，推廣淨海與陸蟹保育。

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個人獎部分，中央研究院生物多樣性研究中心退休研究員邵廣昭，致力於台灣魚類分類與生態調查，不僅命名超過60種世界新種、發表逾800筆台灣新紀錄魚類，更建立「台灣魚類資料庫」，奠定台灣在國際海洋學術地位。

台大海洋研究所教授戴昌鳳深耕珊瑚研究、復育與科普教育30餘年，促成學術與企業共同投入守護珊瑚行動；中山大學海洋事務研究所教授張懿協助澎湖七美、宜蘭頭城等在地團體強化保護區管理成效；彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英則長期關注海洋環境保護議題，積極監督高污染開發案；點點塑環保科技公司執行長洪以柔從收集海洋塑膠微粒起步，長期投入減塑與微塑膠監測。

海保署表示，期待能透過貢獻楷模獎的拋磚引玉，喚起更多具有海洋DNA的民眾投入海洋保育工作。得獎者將於2025國家海洋政策白皮書發布會中頒獎。

海洋保育貢獻楷模獎個人獎得主具有深厚的專業知識與實務經驗。（海保署提供）

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