保時捷長髮辣妹「吐一大坨白色液體」老司機瘋傳39秒影片

一名白衣女子從保時捷下車後，蹲在路邊吐出一坨白色濃稠液體。（擷取自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台/FB）

2025/06/05 11:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一段由「哨兵模式」拍下的39秒監視器影片在網路上瘋傳。一名白衣女子從保時捷下車後，蹲在路旁吐出一大坨白色濃稠液體，隨即引發熱烈討論。

臉書粉專「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」昨（4）分享一段來自哨兵模式的監視器畫面，只見一名身材姣好、身穿白色背心與牛仔褲的長髮女子，從一輛白色保時捷的副駕駛座下車後，熟練地抓起頭髮，在台北市民生東路三段路邊蹲地吐出一口白色濃稠液體，再起身返回車內。

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粉專配文寫道，「好大一口，感覺很濃，隨地吐痰要罰錢，但如果不是痰，應該不罰。」影片曝光後，引來大批「老司機」朝聖討論，有人開玩笑地猜測「優酪乳？」、「感覺像濃稠液體」、「陳年老痰」，也有人笑虧女子下車時手拿錢包，「通常是不熟的顧客才會這樣防備」。

不過也有不少網友對影片內容與粉專發文風格提出批評，質疑其過度物化女性與侵犯隱私，「貴頻道的成立宗旨是上傳行車紀錄器拍到的各類女性並附上充滿調戲的文字再上傳到平台邀請眾多男網友一起意淫的嗎？」、「都會把車牌馬掉，卻不會馬掉人。該馬的不馬…車牌反而是不用的…」、「現在人動不動就要偷拍別人發上網公審」。

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