陽明交大和北醫大取消學生錄取資格 國教盟：學習歷程不該成軍備競賽

陽明交大和北醫大取消疑造假學習歷程的楊姓考生錄取資格，國教盟理事長王瀚陽（左）表示，學習歷程不該成為軍備競賽。（國教盟提供）

2025/06/05 11:42

〔記者林曉雲／台北報導〕國立陽明交通大學與台北醫學大學昨均取消楊姓考生的錄取資格，國教行動聯盟今（5）日發聲明表示，此事件絕非單一個案，制度本身以採計分數的方式，導致學生被迫誇大以滿足制度需求，也凸顯大學申請入學採計學習歷程缺乏查核、流於主觀的嚴重漏洞，學習歷程採計不應成為軍備競賽，國教盟和國立台灣大學特聘教授張耀文共同呼籲教育部取消學習歷程採計制度，以確保入學公平性與可信度。

一名錄取陽明交大及台北醫大醫學系的高中生，遭質疑學習歷程疑似造假、謊稱最佳辯士，陽明交大和台北醫大昨宣布取消其錄取資格。

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國教盟理事長王瀚陽表示，台大教授張耀文長期關注考招制度，並和多位學者專家共同主張「學習歷程不宜綁考招」，長久質疑學習歷程檔案的建置，浪費公帑和勞民傷財，無法提升教育內涵，教育部應廢止此政策，將有限的資源投注到教學師資、內容和設備的改善，專注於教學精進，才是正途。

王瀚陽表示，韓國學習歷程檔的認證，高中端要負法律責任；美國的大學入學審查由全職專業人員處理，測驗成績的寄送是由測驗單位直接寄送學校，反觀國內配套付之闕如，造成守規矩者反而被懲罰的不公狀況。

張耀文進一步舉例，韓國在入學資料中要求高中生記錄學業成績、出缺勤、獲獎紀錄及社團活動，同時每年須撰寫「生涯希望」，描述自身未來志向與投入理由，此舉不僅增加學生自我反思，更提高資料可信度，值得台灣參考。

王瀚陽指出，學習歷程採計問題嚴重有3大警訊，113學年個人申請共有7萬8187人（約占全部考生65％、應屆考生74％）上傳學習歷程檔案僅6萬3000人進入第2階段，超過1萬5000份、約19％檔案無人審閱，人力與平台成本白白浪費；另依教育部去年公布「學習歷程檔案審議計畫、大學招生專業化發展調查計畫」調查結果，69％高中老師坦言無法掌握大學端真正審查標準，61％教師表示沒有心力設計學習歷程作業；今年再發生學生謊報得獎資格事件，導致公平性大受質疑。

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