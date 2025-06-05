誰家的鴨鴨？宜蘭員山望龍埤鴨禽多 鄉公所打算移置卻挨批

宜蘭員山望龍埤景觀優美，自然生態豐富，吸引鴨禽棲息繁殖。（記者王峻祺攝）

2025/06/05 10:56

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉望龍埤是知名賞桐聖地，湖畔還有滿滿落羽松，不同季節有不同景致，吸引遊客駐足，不過員山鄉公所接獲陳情，因當地鴨禽多，導致滿地糞便，恐影響環境衛生，近日公告將移置他處，沒想到引來部分遊客抨擊，認為應維持原有生態樣貌。鄉公所澄清，主要是針對放養家禽搬遷安置，原有生態不受影響。

望龍埤雖非宜蘭知名風景區，卻是在地人的休憩秘境，近年也吸引許多遊客造訪，體驗當地自然生態，不過員山鄉公所收到民眾陳情，指出風景區內長期有多隻疑似無人飼養的鴨隻及禽鳥，造成環境嚴重髒亂，影響衛生及遊憩觀感。

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針對陳情案，員山鄉公所近日張貼公告，請家禽飼主主動把放養的鴨隻及禽鳥移置他處，逾期將依法處理，商請宜蘭縣動植物防疫所協助移置適當處，不過此舉引發熱議，雖有民眾贊成，但抨擊聲浪也不少，認為應該維持地方原貌。

陳姓民眾說，野生禽鳥確實愈來愈來，牠們不斷繁殖後，導致步道上都是禽鳥糞便，環境衛生堪憂，因有人餵食也不怕人，甚至會緊跟遊客，擔心年齡較小朋友會遭啄傷亦被追趕。

廖姓遊客說，望龍埤自然生態豐富，野鴨也是當地一部份，主管機關應該要遏止民眾餵食野鴨，並加強衛生清潔，不應該剝奪野生動植物的生存權，湖光山色加上鴨群優游湖面更顯愜意，是地方一大特色，建議予以保留。

員山鄉公所澄清，近期有不少鄉親與遊客反映，湖面鴨子雖可愛，卻造成湖區環境髒亂、氣味異常，甚至有人因滑倒而受傷，為維護湖區生態與安全，主要是針對被放養的家禽進行妥善安置，協助牠們搬遷至更適合的生活環境，湖區原有自然生態動物不受影響，公所也會加強巡查與宣導，呼籲民眾切勿自行放養，包含泰國鱧魚，並避免過度餵食，造成環境髒亂。

宜蘭員山望龍埤鴨禽多，步道殘留糞便，遊客行走需要閃避，有人反映影響觀感及衛生。（記者王峻祺攝）

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