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    台南芳榮米廠百年傳承 首度外銷日本

    「芳榮米外銷日本封櫃」儀式今日在芳榮米廠乾燥中心舉行，首度外銷日本500公噸。（記者王涵平攝）

    「芳榮米外銷日本封櫃」儀式今日在芳榮米廠乾燥中心舉行，首度外銷日本500公噸。（記者王涵平攝）

    2025/06/05 11:02

    〔記者王涵平／台南報導〕傳承五代、已有百年歷史的芳榮米廠，今日將台南生產的好米外銷日本，日本KURIYA株式會社代表取締役德永真悟表示，台灣與日本文化相近，農業生產技術類似，台灣生產的米讓人很安心，台灣也是很好的選擇與夥伴。

    「芳榮米外銷日本封櫃」儀式今日在芳榮米廠乾燥中心舉行，首度外銷日本500公噸，台南市長黃偉哲等地方各界人士出席。黃偉哲表示，許多東南亞國家對於稻米進口都採取保護主義，日本更是「嚴苛」對待，近日由於日本國內缺米，米商來台採購，芳榮米廠的白米品質優良，經過各項農藥及化學品的殘留檢驗也全部合格，才能成功進軍日本，不僅讓日本消費者可以品嘗到台南好吃的優質米，更展現台南農業的實力與潛力。

    芳榮米廠也是生產崑濱伯無米樂冠軍米的米廠，芳榮米廠執行長黃麗琴指出，米廠自2004年開始成立芳榮稻米契作集團產區，至今已逾20年，合作農民將近百位，契作面積突破300公頃，米廠從源頭端協助農民田間管理，採收前會進行農藥殘留的田間抽驗，採收後則進入低溫冷藏保存，以維持稻米最佳鮮度與品質，堅持和用心不但提升稻米品質、更能增加農家收益。

    南市農業局表示，德永真悟是日本專門販售稻米的職人，擁有多項有關稻米從產地到餐桌的證照，還在日本實測台南好米確實符合日本市場的口感喜好，促成芳榮米外銷日本，更親自來台共襄盛舉，見證歷史性的一刻。

    「芳榮米外銷日本封櫃」儀式今日在芳榮米廠乾燥中心舉行，台南市長黃偉哲主持封櫃啟運。（記者王涵平攝）

    「芳榮米外銷日本封櫃」儀式今日在芳榮米廠乾燥中心舉行，台南市長黃偉哲主持封櫃啟運。（記者王涵平攝）

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