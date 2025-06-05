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    健保安全準備金不夠明年恐漲？ 邱泰源：基本上不需調高保費

    邱泰源出席立法院財政委員會時接受媒體採訪回應時事議題。（記者林惠琴攝）

    邱泰源出席立法院財政委員會時接受媒體採訪回應時事議題。（記者林惠琴攝）

    2025/06/05 10:56

    〔記者林惠琴／台北報導〕明年健保總額成長率範圍草案出爐，低推估2.942％，高推估則與去年5.5％相同，但外界憂心採高推估，明年總額將達9883.1億元，明年底安全準備金將不足1個月，恐面臨保費調漲壓力。對此，衛福部長邱泰源今（5日）表示，健保推估變數仍多，但「基本上不會到需要調高保費的現象」。

    根據衛福部試算，總額基期為9368.1億元，若採低推估2.942％，明年預算將增加276億，達到9644.1億元，安全準備金為1.31個月；若採高推估5.5％，則預算將增加515億元，達到9883.1億元，安全準備金則剩下0.96個月。

    面對外界憂心保費恐調漲，邱泰源今日出席立法院財政委員會「最近疫情再起，快篩試劑、疫苗、各式藥品及相關醫療機構因應措施」專題報告時受訪指出，健保總額成長率推估還要做後續行政處理，變數相當多，加上健保財務浮動，現在不敢確定到底會不會需要再補充，但「基本上不會到需要調高保費的現象」。

    至於台中榮總外傳今年第1季健保收入遭斷頭3億元，邱泰源指出，中榮較去年同期成長7.9%，高於中區平均成長值，且增加2.5億元，新制主要希望分級醫療做好，每個醫院扮演好自己的角色。

    至於新冠疫苗、快篩、藥物是否充足，邱泰源強調，疫苗300萬劑絕對夠，抗病毒藥物也有45萬人次，而快篩，不需要的時候，大家不會去買，總是要工廠做，目前家用快篩每週供應量可達60萬劑，醫用快篩也超過10萬劑，預估6月中可提供需求人次的2倍，讓民眾就近購買。

    至於波波爭議，邱泰源強調，會好好在公聽會聽大家的意見，只是依法辦事情，如果大家有意見都可以討論。

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