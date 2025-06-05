澎湖夜半雷雨聲驚醒夢中人 短延時降雨量驚人

澎湖發出短延時特報，但水庫進水還不明顯。（記者劉禹慶攝）

2025/06/05 10:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖民眾今（5）日凌晨，在睡夢中被雷電交鳴、轟隆聲響驚醒，隨後大雨如瀑布般從天而降，澎湖氣象站發布短延時大雨通報，離島七美鄉1小時降下40毫米雨量、馬公市則出現24小時81毫米雨量，雨勢相當驚人，中午前都有短延時降雨機率，晚間花火節是否放晴？仍有待觀察。

根據澎湖氣象站今日4時短延時大雨通報，七美氣象站（七美鄉） : 40.0毫米/1小時，雨量觀測達大雨標準，請注意防範並隨時注意氣象署最新氣象資訊。另外上午6時20分32秒，

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澎湖氣象站（馬公市） : 81.0毫米/24小時，雨量觀測達大雨標準，請注意防範並隨時注意氣象署最新氣象資訊。

澎湖氣象站在今日凌晨3時30分也發布大雨特報，影響時間：5日凌晨至5日上午，受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今（５）日澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。上午10時10分發布解除大雨特報，由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，故解除大雨特報。

雖然澎湖雨勢在中午前趨緩，澎湖氣象站也發佈接除大雨特報，但民眾及遊客最關心的是今晚花火節及無人機秀，能否如期升空？尤其無人機秀自5月19日至6月19日進入最後10場演出，先前澎坊之夜已因雨暫停1場，大家都希望天公作美，讓精彩史努比圖案再現觀音亭夜空。

根據氣象圖顯示，澎湖5日凌晨被雷雨帶包圍。（記者劉禹慶翻攝）

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