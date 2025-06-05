中捷綠線設備故障影響列車行駛 總經理致歉：全面檢視轉轍器

中捷公司總經理朱來順說明4日中捷綠線列車異常原因。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/05 10:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線昨天晚上8點31分因設備故障影響列車行駛，中捷公司總經理朱來順今天上午向旅客致歉，並說明原因，表示因為中捷轉轍器的電源訊號的斷路系統故障，產生事故，搶修2小時，全面恢復自動駕駛在昨晚11點左右，轉轍器故障是中捷公司第一次，但其他縣市捷運公司常發生，5月7日剛檢視是正常的，將全面檢視轉轍器，確保安全無虞。

此外，由於昨晚斷路器故障，很多民眾都無法順利到達目的地，抱怨連連，朱來順表示，昨晚就馬上接受民眾退費，受影響的所有旅客都可退費，目前共211件退票，7日內可隨時到車站退費。

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朱來順今天說明事故情形，表示因為昨晚8點多因為中捷轉轍器電源訊號的斷路系統故障，而產生事故，而整個過程經過兩個階段，因為斷路器影響到月台門。

第一階段9點47分時，轉轍器恢復正常，但月台門未恢復正常，所以後面列車在調整過程中，因為手動駕駛稍許延誤，直到11時全面恢復自動，跟市民道歉。

由於有民眾質疑處理時間太長，朱來順強調，斷路器等是電子設備，是高度精密，而中捷綠線因是無人駕駛，因此有人要趕到現場去處理，工程師是從舊社站到文心櫻花站，到現場要30、40分，檢視及了解狀況，時間是可以接受。

朱來順表示，斷路器異常是中捷第一次，其他捷運公司時有發生，不過5月7日斷路器剛檢視是正常的，因此將全面檢視斷路器，確保安全無虞。

由於有民眾抱怨未被知會，朱來順澄清，不管在臉書及官網，還有現場廣播都有說明，讓民眾有充分時間去決定是否搭乘。

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