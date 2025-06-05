明至週末慎防午後雷雨 天氣風險：下週恐有颱風生成

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週恐有颱風生成，不能排除有接近台灣的機會。（資料照）

2025/06/05 10:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專發文表示，今（5）日鋒面仍位於巴士海峽，台灣上空水氣充沛、大氣不穩定，西半部地區將成為對流發展熱區，民眾外出務必攜帶雨具；北部、東半部預測高溫27至29度，中部、南部高溫約30至32度，加上濕度高，感受應該會比較悶熱、不舒服。

昨（4）天鋒面如預期南壓到巴士海峽，但台灣上空水氣仍多，大氣不穩定度偏高，各地雲量多，白天起受熱力影響，對流逐漸發展，各地區降雨逐漸變得明顯，尤其是午後到入夜這一段期間，陸地上有較為旺盛的熱對流發展起來並且往東半部擴散，雨勢大而且持續的時間長，一整天累積下來的雨量還是相當可觀。

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今（5日）台灣附近海面及陸地仍見許多會降雨的雲層活動，尤其澎湖附近有旺盛對流發生。這個對流胞跟台灣附近底層轉為偏東風後，台灣海峽側形成的背風低壓環流有關，在大氣不穩定度偏高的狀況下，對流胞藉由這種背風低壓環流的輻合作用而在海面上發展起來，到今天上午8時，澎湖馬公已經有93.5毫米的累積雨量。

台灣海峽上發展的對流降雨系統，可能會逐漸往西半部沿海陸地靠近，加上白天開始有熱力的作用加入，台灣上空今天也還是一個水氣較多、大氣不穩定度較高的環境，從上午開始應該會有些地方陸續開始下雨，午後到入夜的對流系統發展會比較旺盛，應該又會有局部較大雨勢出現的機會。

明（6日）位於巴士海峽的鋒面結構會逐漸消失，台灣附近的風向開始回歸到偏南至西南風，週末兩天（7、8日）偏南到西南風會更明顯一些，風向回歸到比較單一的狀態，天氣型態也會更偏向午後的熱對流降雨為主，各地山區以及中部以北、東半部的平地都有機會出現午後雷雨，並且有局部大雷雨發生的機會。

中部以南的沿海平地雖受午後雷雨影響的機會較低，但因為是迎風面，夜晚清晨配合海陸風局部環流，有機會出現短暫陣雨。幸好目前西南風沒有像前陣子這麼強，西南季風的強風軸逐漸被南海到菲律賓以東醞釀、發展的熱帶擾動給帶走，吹到台灣的西南風強度相對較弱，水氣也稍微少一些，沿海發展的降雨雲層預報強度也比較弱，應該是會有雨但是不會很大，不過中南部沿海地區仍要注意。

溫度方面持續偏高且炎熱，各地高溫普遍上看32-34度或以上，外出除了要留意天氣變化，防曬、防中暑的準備仍然不可缺少。

南海到菲律賓一帶逐漸會有熱帶擾動醞釀，隨著太平洋高壓外圍的東南風跟西南季風交會，季風低壓槽的型態會變得明顯，環境也更有利於熱帶擾動醞釀及發展加強，下週很可能在南海到菲律賓附近會有熱帶低壓甚至是颱風發生的機會，擾動出現之後往北移動的可能性較高，不能排除有接近台灣的機會。

但是，各預報模式間的分歧度還很大，可能要等到季風低壓槽建立，低壓槽中熱帶擾動醞釀、發展的位置也比較明確之後，才有辦法真正去評估未來移動的趨勢，以及會不會真的有接近台灣的可能性，目前可能威脅台灣的說法都還只處在看圖說故事的階段，有個心理準備並且多留意後續的預報消息就好，還不必太過擔心。

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