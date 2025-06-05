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    梨山賓館前蔣中正銅像將遷移 梨山人喊話︰泰雅祖靈會生氣

    梨山賓館前蔣中正銅像是梨山廣場地標之一。（記者張軒哲攝）

    梨山賓館前蔣中正銅像是梨山廣場地標之一。（記者張軒哲攝）

    2025/06/05 10:13

    〔記者張軒哲／台中報導〕賴清德政府積極推動「去蔣化」政策，梨山賓館前蔣中正銅像預定遷移至賓館內部，不少梨山民眾反對。國民黨市議員古秀英今日指出，她昨天接到很多泰雅族人來電，反對銅像遷移，並認為會驚動泰雅祖靈。出身梨山的和平區代表會代表詹森說，他也反對遷移銅像，這只有意識型態；觀光署參山處長曹忠猷表示，圓環裝置藝術改造工程已定案，會與梨山居民加強溝通。

    梨山賓館前蔣中正脫帽、持帽銅像註明民國65年設立，有「永懷恩德」和「梨山各界恭建」字體，近50年來是梨山地標。隨著去蔣化行動，將移到賓館室內，梨山賓館廣場圓環預計改成裝置藝術區，近期將動工，最快今年底前完工，許多梨山居民認為，遷移銅像是意識型態，沒有意義。

    古秀英表示，梨山賓館前圓環蔣中正銅像將被移到賓館內，數十年來圓環地標將改變，昨天許多泰雅族人聽到消息後來電表達反對移銅像，甚至指稱移銅像祖靈會生氣。

    曹忠猷表示，梨山賓館前圓環將改造裝置藝術，參山處與當地人士討論後，將蔣中正銅像移到梨山賓館文物館供參觀，國旗將往圓環區後方挪移，裝置藝術由書法大師的書法結合台灣櫻花鉤吻鮭而成的裝置藝術，可望成為梨山新地標，最快今年底前完工，請大家拭目以待。

    曹忠猷強調，圓環裝置藝術改造工程完全以發展梨山觀光為出發點，之前有開說明會和梨山居民溝通說明，也獲得多數人同意，工程不能喊卡，將再和大梨山居民溝通說明。

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