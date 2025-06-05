基隆跆拳道區域對抗賽中斷引爭議 童子瑋：願盡所能辦下去

基隆市跆拳道成績優異，參與這項運動學生眾多。（童子瑋提供）

2025/06/05 10:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市「跆拳道區域對抗賽」，連續5年不中斷，到了去年突然沒辦，今年也沒消息，議長童子瑋認為體育場不是政治的延伸，更不是鬥爭的工具，比賽的主角是孩子，「例行備戰目標」一停辦，孩子的光榮和連結就中斷了，他說如果市府不辦，他願扛起責任盡他所能把比賽辦下去。

教育處表示，2019、2020年由百福國中申辦，2021年因疫情停辦，2022、2023年由基隆女中承辦；但因參加選手眾多，基隆女中因人力有限等內部考量，自2024年起未再申請辦理，今年申請田徑、籃球等項目，沒有跆拳道項目，如果需求人數眾多，教育處考量籌辦。

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基隆女中則說，2024年沒有接到市府委辦計畫，只有公文請各校提出申辦項目，因此未提出申請，並不是基隆女中不願辦理。

童子瑋指出，最近接到很多家長詢問，去年跆拳道比賽沒辦，今年也沒消息，孩子準備一整年了，怎麼說沒就沒了？他聽了心裡很不是滋味。

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童子瑋說，基隆市從2019年開始辦理「跆拳道區域對抗賽」，連續5年不中斷，從最初700多人，到後來穩定破千，成為北台灣最具規模的學生跆拳道比賽之一，成為許多教練、學生與家長眼中的「例行備戰目標」，大家早早安排訓練節奏、調整學習計畫，就是為了這場年度大考。

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但令人錯愕的是，2024年比賽突然沒辦，2025年到現在也毫無消息，市府沒有對外說明，就這樣「靜悄悄」，彷彿這場賽事從沒存在過。

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根據基隆市體育會，目前基隆跆拳道的學生超過3000人次，各校成立跆拳道校隊、道館遍佈七區，更不乏全國級好手與全中運常勝軍，基隆在跆拳道的競技實力和推廣能量也相當亮眼。近年多位基隆子弟在全中運、全國錦標賽奪牌，甚至有選手進入國家培訓隊，這些都是靠教練長年耕耘、家長默默支持、孩子不懈努力拚出來的。

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童子瑋指出，對國中小選手，每一場都是重要歷練，錯過就是遺憾。對教練團隊和基隆市區域競爭力都受損​，一停辦，光榮和連結就中斷了。而且多年的比賽突然中止沒有說明，讓基層教練、道館、家長與選手感到被忽視。

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童子瑋嚴肅的說，體育場不是政治的延伸，更不是鬥爭的工具，比賽的主角是孩子，不願看到孩子的舞台就此關閉。如果市府不辦，他願扛起責任，盡他所能把這場比賽繼續辦下去，不是為自己，而是為了這座城市裡努力不懈的孩子、家長和教練，守住屬於孩子們的舞台。

教育處表示，基隆市推動跆拳道運動發展不遺餘力，不僅「中小學聯合運動會」持續辦理跆拳道比賽，今年在成功國中首設跆拳項目的「運動績優」名額，供對跆拳有興趣的同學選擇跨學區入學；而且也增加核定跆拳道專任運動教練1名，完善跆拳道基層發展與三級銜接。

今年的全國中等學校運動會，基隆不僅拿下8金7銀9銅之15年來最佳成績，基隆女中林侑萱更在個人品勢與對打賽奪下跆拳雙金，創全中運紀錄，基隆在跆拳道上的持續進步有目共睹。

基隆市政府持續鼓勵各校踴躍申辦區域對抗賽，但各縣市區域對抗賽最多只能舉辦3種項目，今年沒有跆拳道項目，市府會考慮籌辦。

基隆市跆拳道在各項全國比賽中成績優異。（基隆市教育處提供）

基隆市跆拳道在各項全國比賽中成績優異。（基隆市教育處提供）

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