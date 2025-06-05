中捷綠線昨轉轍器異常影響9班次 乘客痛批沒應變機制

中捷公司昨天發生轉轍器的斷路器異常，有市民搭到水安宮就被請下車。（民眾提供）

2025/06/05 09:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線4日晚上8點31分左右，文心櫻花站及市政府站轉轍器的斷路器異常，造成列車經過此事故區需改人工駕駛，嚴重影響行車速度，有市民反映，列車走走停停，他從烏日高鐵站上車，原本要到四維國小站，在水安宮就被要求下車，沒有接駁，批中捷公司沒有應變機制，另一市民更痛批，車廂照明及空調失靈，人貼人，悶熱潮溼，大家困在車廂，令人憤怒。

中捷公司表示，對於此事故為乘客帶來不便表示歉意，影響共9班次，而受影響的民眾可在7天內退費，目前已有211人退費。

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中捷昨晚8點31分左右，文心櫻花站及市政府站的轉轍器發生設備故障，事故當下，南北向的列車暫停，並且暫停電，讓中捷公司員工得以到軌道巡視是否有異物，之後恢復供電，此路段改由人工操作，因此速度受到影響，班距也受到影響。

一位市民不滿的表示，他是在昨晚8點25分從烏日高鐵站上車，一般而言，30分鐘就可到達目的地四維國小，但發現30分鐘竟還在文心森林公園，到水安宮被要求下車，說市政府站有設備出了問題。

該市民表示，現場的乘客都說，大家的目的地站都還未到，請民眾下車，卻無接駁車，應變機制在哪？

另一位市民則是在群組表示，中捷綠線轉轍器的故障讓他的學生回不了家，昨天事故當下車廂照明系統及空調失靈，人貼人汗裹汗，悶熱潮溼幽暗，該列車的乘客困在捷運近1小時。

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