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    全台最夯景點！新北大都會公園兼具防洪功能 一年四季都好玩

    位於新北市二重疏洪道的新北大都會公園面積達424公頃，適合舉辦各種大小活動。（記者翁聿煌攝）

    位於新北市二重疏洪道的新北大都會公園面積達424公頃，適合舉辦各種大小活動。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/05 09:31

    〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市二重疏洪道的新北大都會公園面積達424公頃，市府充份利用這塊綠地空間，陸續增設許多親子遊憩及多元運動設施，並規劃舉辦各種大型活動，根據交通部觀光署「主要觀光遊憩據點遊客人次」統計，新北大都會公園今年1至3月總計到訪人次高達1541萬6000人次，躍升為國內最受歡迎的旅遊景點。

    新北大都會公園緊鄰新莊、三重、五股及蘆洲生活圈，周邊有百萬居住人口，附近有許多大型重劃區並靠近捷運機場線三重站，連結台北市及桃園市僅僅5至20分左右捷運車程即可到達，公園內有許多大型停車場，交通方便。

    水利局長宋德仁說，市府將原本屬於防洪功能的二重疏洪道，經過適當管理與營造，除原本防洪水患功能外，更成為親水環境及多元休憩的「新北大都會公園」，滿足都會區民眾對於綠地空間需求，近年來陸續完成國內最大的兒童遊戲場-熊猴森樂園、海世界水樂園等親子休憩設施，滿足各年齡層共融需求。

    高灘地工程管理處長黃裕斌表示，新北大都會公園一年四季都好玩，春天有春紛節，夏天有花海及海世界水樂園，秋天天氣涼爽，民間團體會在這邊辦理各種路跑活動、冬天至跨年間另有新北燈會及辰光橋情人光雕展，都是最夯的打卡景點，公園北邊的微風運河更是國家級水域活動場地，每年在微風運河舉辦的龍舟比賽、各種水上活動體驗等，都吸引大量民眾前來遊憩。

    新北大都會公園今年1至3月人數統計，躍升為國內最受歡迎的旅遊景點。（記者翁聿煌攝）

    新北大都會公園今年1至3月人數統計，躍升為國內最受歡迎的旅遊景點。（記者翁聿煌攝）

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