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    超過200年歷史 美濃老街路面翻新了

    高雄市道工處針對美濃老街及美中路等路段，全面重新刨鋪。（工務局提供）

    高雄市道工處針對美濃老街及美中路等路段，全面重新刨鋪。（工務局提供）

    2025/06/05 09:14

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市工務局道工處獲內政部國土署經費補助，一舉改善超過200年歷史的美濃區永安老街、美濃舊橋及行政園區等周邊道路，改善總面積約42500平方公尺，目前已完工開放通行，遊客前往美濃旅遊更方便舒適。

    美濃老街位於高雄美濃區的永安街，有濃厚的客家人文風情，整條街坐落著舊式傳統紅磚門樓與四合院老宅，還有許多客家傳統手工藝店鋪，包括藍衫、榻榻米、棉被製作等老店；清朝年間，十六姓客籍先民於此建造24座夥房，命名永安街以祈永久安居，是當地開發最早的街道，至今已有200多年。

    從瀰濃庄敬字亭到東門樓，沿線皆是美濃的文史故事，永安路與中正路一段路口的美濃舊橋，建於舊美濃警察分駐所（現美濃文創中心）前，聯絡美濃溪南北岸聚落近百年；地方行政中心則位於美中路側，包含美濃區公所、戶政事務所、地政事務所、衛生所及警察局旗山分局美濃分駐所。

    為提升美濃整體街景，高雄市工務局道工處獲內政部國土署經費補助，一舉改善美濃區永安老街、美濃舊橋及行政園區等周邊道路，採用瀝青混凝土進行刨鋪翻新，工程總經費約1600萬元、改善總面積約42500平方公尺。

    道工處指出，此次改善路段以老街永安路為幹，向外銜接美中路、中正路一二段、自強街二段、民權路及泰中路等數條區域內民生要道，且同步調整道路標誌標線設計，新增多處路口停、讓、慢、網狀線等標示。

    道工處補充，今年度先前已改善美濃區聯外區道高103、140線，近期再接續改善美濃市區內往來重要道路，將持續爭取中央補助挹注經費改善各區道路，平衡區域發展。

    美濃中正路一段也是此次道路重新刨鋪的重點。（工務局提供）

    美濃中正路一段也是此次道路重新刨鋪的重點。（工務局提供）

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