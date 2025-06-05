小丑島生態重現生機 綠島潛點監測見證海洋恢復力

小丑島的生態環境正逐漸恢復，重現豐富生命力。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/05 09:07

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島知名潛點「小丑島」109年起因漁港修復工程、強降雨及颱風等因素所造成的泥沙覆蓋等遭到重大衝擊，依據東管處委託台灣珊瑚礁學會所進行的調查結果顯示，小丑島的生態環境正逐漸恢復，重現豐富生命力。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處自105年起持續推動轄內海域生態調查與潛點影像紀錄，今年度綠島的調查傳來好消息。

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小丑島因有大面積的海葵覆蓋，吸引白條雙鋸魚（俗稱小丑魚）與三斑圓雀鯛等魚類棲息而得名。自109年起，受鄰近碼頭工程與劇烈氣候影響，大量泥沙覆蓋礁石，加上海溫長期偏高，導致海葵與珊瑚出現嚴重的白化與死亡，魚類幾乎失去蹤跡，生態一度面臨嚴重退化。東管處指出，調查團隊歷時約4年，透過定點觀測與水下影像紀錄，完整紀錄該海域從受損到逐步修復的過程。

最新調查成果及影像紀錄顯示，固著生物如海葵的分布已逐漸恢復穩定，白條雙鋸魚及三斑圓雀鯛等定棲性指標性魚種數量漸增，顯示環境正朝向健康狀況發展。這批珍貴的水下影像，不僅勾勒出一條見證自然恢復力的生態時間軸，也為海洋保育、永續觀光及環境教育提供了重要的參考。

東管處表示，透過長期潛點監測與水下影像紀錄，不僅能持續掌握海洋生態的變化，也有助於各部門公共建設與環境管理之政策參考。未來將持續與學術單位及在地團隊合作，透過定期調查與資料共享，深化對潛點生態的理解與守護，同時逐步導入低擾動、尊重自然的生態友善旅遊，推動旅遊與保育並行，邁向真正的海洋永續觀光。

小丑島的生態環境正逐漸恢復，重現豐富生命力。（記者黃明堂翻攝）

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