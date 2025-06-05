屏東縣續推「班班喝鮮乳」 5.6萬學子本週起每月享5次

屏東續辦「班班喝鮮奶」，本週起跑，學子們開心喝。（取自屏東縣長周春米臉書）

2025/06/05 08:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中央政策「班班喝鮮乳」臨時喊停，但屏東縣有近9成以上學校盼續辦，屏東縣政府決定續推，並從本週起開喝，每月5次，從幼兒園到縣立高中，共有5萬6618名學生受惠。

屏東縣長周春米透過臉書向大家分享好消息指出，「班班喝鮮乳」政策，縣府去年因應中央政策調整重新規劃，並強化全縣217所學校的冷鍊保冷設備，讓鮮乳、豆漿可以在品質穩定、保持新鮮的情況下，順利配送到每一位孩子的手上。

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周春米表示，感謝縣議會的支持，讓這項好的政策可以持續推動，本週起，屏東全縣從公立幼兒園、國中小到縣立高中共367校，超過5萬6000多位學生，每週都能至少喝到一瓶鮮乳或豆漿，這幾天看到孩子們開心地拿著牛奶，一口一口喝下去，真的好感動！

周春米還表示，除了每週喝一次鮮乳，加上營養午餐每個月提供一次，一個月至少喝5次，為孩子們營養加分、力挺在地酪農！

屏東縣教育處也指出，中央政策喊停後，統整縣內學校意見，有將近9成以上的學校都有續辦意願，因此決定續推「班班喝鮮乳」，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共有4所縣立高中、36所國中、178所小學、107間國小附幼及42間鄉鎮幼兒園，合計367校、共5萬6618名學生受惠。屏縣「班班喝鮮乳」是由縣府農業處辦理招標採購，該採購案於6月2日本週開始供應，供應至114學年度第一學期。

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