為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東縣續推「班班喝鮮乳」 5.6萬學子本週起每月享5次

    屏東續辦「班班喝鮮奶」，本週起跑，學子們開心喝。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東續辦「班班喝鮮奶」，本週起跑，學子們開心喝。（取自屏東縣長周春米臉書）

    2025/06/05 08:24

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕中央政策「班班喝鮮乳」臨時喊停，但屏東縣有近9成以上學校盼續辦，屏東縣政府決定續推，並從本週起開喝，每月5次，從幼兒園到縣立高中，共有5萬6618名學生受惠。

    屏東縣長周春米透過臉書向大家分享好消息指出，「班班喝鮮乳」政策，縣府去年因應中央政策調整重新規劃，並強化全縣217所學校的冷鍊保冷設備，讓鮮乳、豆漿可以在品質穩定、保持新鮮的情況下，順利配送到每一位孩子的手上。

    周春米表示，感謝縣議會的支持，讓這項好的政策可以持續推動，本週起，屏東全縣從公立幼兒園、國中小到縣立高中共367校，超過5萬6000多位學生，每週都能至少喝到一瓶鮮乳或豆漿，這幾天看到孩子們開心地拿著牛奶，一口一口喝下去，真的好感動！

    周春米還表示，除了每週喝一次鮮乳，加上營養午餐每個月提供一次，一個月至少喝5次，為孩子們營養加分、力挺在地酪農！

    屏東縣教育處也指出，中央政策喊停後，統整縣內學校意見，有將近9成以上的學校都有續辦意願，因此決定續推「班班喝鮮乳」，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共有4所縣立高中、36所國中、178所小學、107間國小附幼及42間鄉鎮幼兒園，合計367校、共5萬6618名學生受惠。屏縣「班班喝鮮乳」是由縣府農業處辦理招標採購，該採購案於6月2日本週開始供應，供應至114學年度第一學期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播