鋒面滯留澎湖大雨特報 中南部飆32度防午後雷陣雨
中央氣象署表示，今天台灣附近水氣仍多，各地有不定時短暫陣雨或雷雨。（資料照）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（5日）滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，鋒面結構雖較鬆散，但台灣附近水氣仍多，大氣環境不穩定，各地有不定時的短暫陣雨或雷雨。白天由於熱力加成作用，新竹以南地區及花、東山區易有短延時強降雨及局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨，預估今晚各地的雨勢可望趨緩。
此外，氣象署今天凌晨3時30分發布大雨特報，受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，澎湖地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。
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氣溫方面，由於東北季風減弱，台灣附近漸轉偏東風，北台灣氣溫回升，預測北部及東半部高溫約27至29度，中南部地區可達31至32度，至於各地低溫約23至25度。
離島天氣方面，澎、金、馬均為短暫陣雨天氣，澎湖25至28度，金門23至28度，馬祖22至25度。
空氣品質方面，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天（6日）水氣稍多，各地為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午西半部地區亦有零星短暫陣雨。7日至9日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。
10日、11日東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|23 ~ 29
|25 ~ 30
|26 ~ 31
|24 ~ 28
今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）
今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）
今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）