0605各報重點新聞一覽

在新北蘆洲經營宮廟的太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨，被中共吸收在台發展組織，物色現退役軍人著軍服持五星旗拍投降影片，判處6年8月徒刑定讞。（資料照）

2025/06/05 06:45

自由時報

利誘軍人拍投降影片、發展組織 黑幫宮廟主 判6年8月定讞

在新北市蘆洲區經營宮廟的卅一歲太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨，被中共吸收在台發展組織，夥同手下陳柏熹、退役士官彭家和，物色吸收缺錢花用的七名現退役軍人加入，要求著軍服持五星旗拍攝「心戰投降片」及交付軍中情資以換取報酬；高檢署依違反國家安全法、違背職務收賄等罪起訴十人。高等法院今年二月判處李慧馨六年八月徒刑、褫奪公權三年，九名共犯各判六月到五年八月徒刑；最高法院昨駁回上訴定讞。

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一般補助款636億刪除 政院擬追加預算解套 張善政有條件支持

受立法院大幅刪減今年度中央政府總預算的影響，行政院刪除地方一般補助款六三六億元，院長卓榮泰祭出追加預算的解套方案，曾任行政院長的桃園市長張善政昨在議會受訪表示，若政院向立院提出追加預算案，有很強的立論基礎支持，像是為地方補助款解套，他願意支持。

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母女遇詐輕生 逮幕後收贓錢莊 知名珠寶商當水房 洗錢20億

竹聯幫地堂萬華分會成員陳冠融涉假投資詐騙，去年被台北刑警大隊查獲。警方溯源追查，幕後幫忙收取贓款的是地下錢莊業者洪煌龍，而涉嫌協助洗錢的水房，竟是知名珠寶商林忠蔚，短短半年內至少經手約廿億元贓款。北市內湖去年十二月發生的甯姓母女遭詐一千兩百萬元憤而輕生事件，贓款也疑為此集團所經手。

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聯合報

餐飲人員禁找錢再碰食 食安新制可罰6萬到2億

一邊收錢找錢，一邊處理食材，這是早餐店、小吃攤的日常，衛福部食藥署修正「食品良好衛生規範準則」昨天上路，要求從業人員調理食品時，手部不得同時或接續接觸金錢，如稽查屬實，限期改正，若屆期仍不改正，將處以六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

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南韓總統李在明就職演說 強化韓美同盟、未提中國

南韓總統李在明四日在國會宣誓就職，他在就職演說表明，將強化韓美同盟，與北韓對話為朝鮮半島帶來和平，「和平代價再高都比戰爭好」。他整篇演說完全沒有提到中國，只表示將務實處理與周邊國家的關係。

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中國時報

補助款被砍 藍營6縣市提訴願

行政院剋扣一般性補助款，地方政府叫苦連天。台北市長蔣萬安4日偕8位藍營執政縣市代表赴行政院遞訴願狀。蔣萬安痛批，行政院有大法官當護身符，地方政府卻什麼都沒有，「我們拒絕任中央宰割」。行政院強調將依法辦理，但主計總處突出奇招，預告變更一般性補助款的「補助事項範圍」，地方官員憂心，中央恐不再補助教育、社福、基本設施等經費。

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李在明火速上任 查辦戒嚴內亂

韓國新任總統李在明4日早上在國會大廈宣誓就職，他誓言做「全民總統」，在就職演說中劍指前總統尹錫悅實施戒嚴令，強調不能讓軍權奪取人民主權的內亂重演，並重申將徹查去年發生的內亂事件，依法追責問責。關於外交政策，他強調「務實外交」，加強韓美日合作，從國家利益及務實的角度處理與周邊國家的關係。

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行政院擬追加預算解套地方補助款問題，曾任行政院長的桃園市長張善政有條件支持。（記者謝武雄攝）

北市內湖去年12月母女遭詐1200萬元輕生，警方溯源追查，幕後收取贓款的是地下錢莊業者洪煌龍，涉嫌協助洗錢的水房，是知名珠寶商林忠蔚。圖為警方查獲各類贓款和贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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