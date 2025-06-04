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    花海景點變違法工地 南投農地政策面臨挑戰

    南投縣竹山鎮九十九崁特定農業區，遭業者違法開發，重型機具進出頻繁。（南投縣政府提供）

    南投縣竹山鎮九十九崁特定農業區，遭業者違法開發，重型機具進出頻繁。（南投縣政府提供）

    2025/06/04 22:56

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮九十九崁特定農業區，原為花海景點，卻遭業者公然違法開發，重型機具進出頻繁，嚴重威脅當地民眾安全，引發居民強烈不滿，議員陳玉鈴4日在議會質詢時痛批罰款太低，業者根本不痛不癢，要求縣府展現公權力。

    縣府農業處長蘇瑞祥答詢指出，此案確為特定農業區違規使用，已移交地政處處理。地政處長唐仁梂說，已請行為人陳述意見，後續若未改善，必要時可斷水斷電，並移送司法機關偵辦。

    陳玉鈴指出，竹山鎮九十九崁特定農業區，原為竹山鎮公所推動「花園城市」亮點景觀，也是糧食生產的良田，應限制為農牧使用，卻遭業者公然違法開發，根據現行「區域計畫法」規定，初次違法開發僅罰6萬元，最多單次也只罰30萬元，對這些來自都會區、財力雄厚的業者而言根本不痛不癢。

    陳玉鈴強調，業者公然違法開發，事證明確，但到現在縣府卻還在請他來說明，這豈不是鼓勵違法？縣府若再放任，南投農地將淪為炒地工具，並導致土地使用政策潰敗，呼籲縣府跨局處合作，採取強勢作為，並針對大型工程車輛進出區域進行交通管制，避免意外發生。

    南投縣竹山鎮九十九崁特定農業區，遭業者違法開發，議員陳玉鈴要求縣府展現公權力。 （記者張協昇攝）

    南投縣竹山鎮九十九崁特定農業區，遭業者違法開發，議員陳玉鈴要求縣府展現公權力。 （記者張協昇攝）

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