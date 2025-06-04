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    百年老屋「長源醫院」全棟開放！ 頂樓號稱「鹿港101」

    鹿港長源醫院頂樓的登台小平台，路過也可以瞄到「鹿港101」。（記者劉曉欣攝）

    鹿港長源醫院頂樓的登台小平台，路過也可以瞄到「鹿港101」。（記者劉曉欣攝）

    2025/06/04 22:11

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕有「彰化版宮原眼科」之稱的，經過7年多的硬體修繕工程與內部裝修，今天（4日）搶先曝光！最令人驚豔的是樓頂的小平台，號稱是「鹿港101」，可與俯瞰百年糕餅老店鹿港玉珍齋、鹿港第一市場以、中山路與民族路，坐擁鹿港地王級的絕佳視野！

    「長源醫院—鹿港歷史影像館」營運館長白于均表示，前幾年對外開放，主要是醫院1樓的門診與暗房的空間，這次6月7日則全棟建築對外開放，這也是長源醫院自1925年掛牌營業以來的第一次，以往只有親友訪客才會到醫院樓上的住家空間。

    由於今年是長源醫院的診所開張100週年，今、明兩天試營運，許多鹿港在地人都搶著來參觀，指定要登上「鹿港101」，也就是長源醫院的4樓頂樓所搭建的登高小平台。老一輩都聽過，因為長源醫院就在鹿港玉珍齋的對角，當時鹿港中山路大多建物都是2層樓高，長源醫院就有3層樓，加上爬到4樓頂樓，還可以有個登高小平台，百年前可以俯瞰鹿港黃金市區。

    白于均指出，隨著時代演變，醫院周邊的水泥建物也變高了，但「鹿港101」稱號真不是蓋的，站上醫院頂樓小平台，眼前景象就好像空拍機一樣，「鹿港地王」的玉珍齋、遊客必到的第一市場就在眼前，如果有遶境進香隊伍從中山路經過，更是一覽無遺，擁有鹿港市中心絕佳視野。

    「長源醫院—鹿港歷史影像館」今年獲選文化部的 第一屆百大文化基地，「長源醫院」位於鹿港中山路，第一代的許永在1920年買下房子，要給當醫師的兒子許讀開業，醫院名字來自許永經營的商號「長源行」。由於許讀醫師喜歡拍照，也影響了其子許蒼澤，許蒼澤光是洗出來的照片就超過25萬多張，在許蒼澤妻子施秀香與許家第4代許正園努力下，成功讓老醫院修繕，成為展出鹿港老照片與許家文物收藏的歷史文創場所。

    鹿港百年老屋長源醫院，在1925年掛牌營業，今年是診所開張100週年。（記者劉曉欣攝）

    鹿港百年老屋長源醫院，在1925年掛牌營業，今年是診所開張100週年。（記者劉曉欣攝）

    「長源醫院」最令人驚豔的是樓頂的小平台，號稱是「鹿港101」。（記者劉曉欣攝）

    「長源醫院」最令人驚豔的是樓頂的小平台，號稱是「鹿港101」。（記者劉曉欣攝）

    鹿港百年老屋「長源醫院」號稱是「鹿港101」，頂樓登高小平台，可以俯瞰鹿港黃金市中心，宛如空拍機。（記者劉曉欣攝）

    鹿港百年老屋「長源醫院」號稱是「鹿港101」，頂樓登高小平台，可以俯瞰鹿港黃金市中心，宛如空拍機。（記者劉曉欣攝）

    「長源醫院」號稱是「鹿港101」，可以俯瞰百年糕餅老店鹿港玉珍齋、鹿港第一市場以及中山路。（記者劉曉欣攝）

    「長源醫院」號稱是「鹿港101」，可以俯瞰百年糕餅老店鹿港玉珍齋、鹿港第一市場以及中山路。（記者劉曉欣攝）

    長源醫院保留百年前的診所風貌。（記者劉曉欣攝）

    長源醫院保留百年前的診所風貌。（記者劉曉欣攝）

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