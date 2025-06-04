貍貓換太子！市場雞肉攤掉包整隻雞 老顧客發現這樣做

女子到彰化市傳統市場買雞肉，目擊攤商闆娘掉包整隻全雞。示意圖，圖中攤商、物品與新聞事件無關。（資料照）

2025/06/04 22:23

〔記者湯世名／彰化報導〕貍貓換太子！1名女子今天（4日）到彰化市傳統市場買1隻全雞，無意間發現老闆娘趁隙把雞放到攤位下方，快速取出另1隻，整個「掉包」過程全目擊。身為老顧客，她溫和告知老闆娘，已知道雞肉被掉包，但她仍選擇購買被掉包的全雞，以後再也不光顧。彰化市長林世賢獲悉指出，攤商這種行為很不可取，整個市場的信譽會被賠掉，他會要求所屬加強宣導與稽查。

女子在臉書PO文說，今天早上她到彰化市一家傳統市場選購了一隻全雞，照老闆娘的招呼，她選了攤位上展示的3隻全雞中的1隻，然後就見老闆娘神情自若故意和她攀談，卻抓著雞脖子快速的藏到攤位下，神速把整隻雞掉了包，動作一氣呵成，自以為神不知鬼不覺。

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女子當下覺得被欺騙，又不想讓老闆娘以為又是另外一個成功，她客氣地告知老闆娘，已知道雞肉掉包的事，老闆娘還顧左右而言他，只是詢問剁好的雞肉該怎麼分裝。當下女子並未生氣，而是冷靜告訴老闆娘，多年以來她是忠實的客人，也很欣賞攤販認真做生意；她照樣買了剁好的雞肉，平和離開。

女子說，她知道做生意不容易，但是絕不應該欺騙消費者，不知道有多少跟她一樣的消費者曾經上當；跟他們買了好多年的雞肉，買的不只是雞肉，還有對他們的信任和情懷；市場裡面還有很多認真做生意的商家，這種行為應該遏止，希望不要再有消費者，跟她一樣被欺騙。

有網友說，「若是我就翻桌了」；還有人說，上個月也曾被騙一次，從此以後就不再向這攤買雞了；另有網友說，不用為了一個不老實的商人來否定了全市場，所以他都跟熟識的攤位買。

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