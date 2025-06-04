不只今晚！彰化花壇6/6「送肉粽」 民：1個月內就3起

花壇鄉1個月內共有3場「送肉粽」科儀，引發鄉親議論。（資料照）

2025/06/04 21:11

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉中庄村今晚（4日）9點有一場「送肉粽」，村長公布路線呼籲大家儘量避開，以確保人身安全，但在舉辦前夕，臉書社團又PO出花壇鄉三春村將在6月6日晚間也舉辦一場「送肉粽」，引起鄉民關切，若連同5月中旬白沙村，這已是花壇鄉在1個月內的第3場「送肉粽」科儀；三春村長呼籲大家不要恐慌，平常心看待即可。

花壇鄉中庄村將於今晚9點，舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線圖公布，將從中山路一段喪宅出發後，沿著中山路北上，碰到番花路後左轉，最終送往鹿港海邊，儀式在深夜11點半結束。中庄村長李樹林呼籲村民今晚儘量避開，以確保人身安全。

請繼續往下閱讀...

花壇地方臉書社團今晚又PO出另一場「送肉粽」科儀，舉辦的時間在6月6日晚間9點到11點，送煞路線是從喪宅（三春村後厝一巷）出發後，右轉彰員路一段、左轉中彰、右轉中山路一段、左轉番花路，最終送到鹿港海邊。村長李明松指出，早年送煞或許都是徒步舉行，但現今整個儀式過程都是由車輛載送，一般民眾從外觀根本看不出來是送煞隊伍，希望大家不要自我恐慌，平常心看待即可，若真的有顧慮也請請大家迴避該時段。

由於花壇鄉白沙村5月16日晚間才舉辦過「送肉粽」科儀，今晚中庄村又有一件，若再加上6月6日三春村的送煞科儀，即是花壇鄉近1個月來的第3件，引發民眾議論。

花壇鄉三春村6月6日將有一場「送肉粽」，路線也在今晚公布。（翻攝臉書花壇人俱樂部）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法