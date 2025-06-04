週四北部高溫29度 新竹以南提防強降雨

週四（5日）新竹以南地區及花東山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。（資料照）

2025/06/04 21:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（5日）北部及東半部高溫29度，其他地區為32度；明天白天配合熱力作用，新竹以南地區及花東山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用並留意天氣變化。

中央氣象署預報，今晚至明天滯留鋒面將逐漸南移至巴士海峽，結構會變得較為鬆散，不過台灣附近大氣環境仍不穩定，各地都還是會有些短暫陣雨或雷雨；今晚到明晨雨勢有機會緩和些，明天白天配合熱力作用，新竹以南地區及花東山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，請多留意，明晚各地雨勢有機會趨緩些。

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氣象署提醒，東北風偏強，今晚明晨彰化以北、恆春半島及澎湖、金門局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

溫度方面，週四東北季風減弱，北台灣氣溫回升，北部及東半部高溫約27至29度，其他地區可以來到30至32度，至於各地低溫約23至25度。離島天氣：澎、金、馬均為短暫陣雨的天氣，澎湖24至28度，金門23至28度，馬祖22至25度。

天氣風險公司提醒，週四鋒面位於巴士海峽，台灣附近底層的風向轉為偏東到東南風，降雨型態預期會更偏向以白天陸地上受熱力作用而發展出來的熱對流降雨為主，熱對流發展較旺盛的區域可能會有局部較大雨勢發生機會，提醒大家明天外出仍要記得攜帶雨具。

紫外線方面，週四全台皆為「中、高量級」。

空氣品質方面，週四鋒面南移至巴士海峽，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物稍易累積。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

溫度方面，週四北部及東半部高溫29度，其他地區為32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週四全台皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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