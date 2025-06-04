今年首颱何時生成？歐美模式預測分歧 氣象署：仍待觀察

6月4日下午2時的地面天氣圖。（取自中央氣象署官網）

2025/06/04 19:51

〔記者林志怡／台北報導〕今年迄今仍未有颱風生成，也是2016年以來少數直到6月都還沒有颱風生成的一年，但目前菲律賓東方海面有大範圍的低壓帶出現，並有熱帶擾動生成，美國海軍模式（GFS）預估下週將有低壓明顯增強，歐洲模式的低壓發展則較不明顯，對此中央氣象署表示，目前預報時間較早，後續情況還有待觀察。

台灣的颱風季通常落在7月至9月，但太平洋通常在4、5月就會陸續有颱風生成，且1至6月平均颱風生成數落在4.27個，2016年的首個颱風「尼伯特」直到7月2日才生成，而今年是2016年以來，首個直到6月都還沒有颱風生成的年份。

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中央氣象署指出，目前菲律賓東方有大範圍的低壓帶，有利於熱帶擾動發展，但是否增強為颱風還有待觀察。另歐洲模式預估，未來一週並不會有明顯的低壓系統增強，但美國海軍模式推估，週末後將會有低壓系統明顯增強，中心氣壓可降至1000百帕以下。

中央氣象署預報員張承傳指出，颱風生成時間是機率問題，生成時間較晚不代表當年首個颱風強度一定較強，由於目前預測時間較長，歐洲與美國模式對於低壓區域未來發展仍有明顯分歧，也是正常現象，目前氣象署認為，這處低壓帶有利於熱帶擾動發展，但後續情況都還有待觀察。

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