張瀞議員 : 東豐及后豐自行車道應串連綠空廊道

市議員希望觀旅局東豐及后豐自行車道能串連綠空廊道（資料照）

2025/06/04 19:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市最知名的自行車道就是東豐及后豐自行車道，市議員張瀞分表示，「東豐」及「后豐」二條自行車道長度加起來約19公里，而從原市區台中火車站延伸到豐原的「綠空廊道」全長則有21.7公里，這二邊的自行車道距離只有約2公里，希望觀光旅遊局能建立專用的自行車道串聯，讓台中市自行車路網逐步形成。

觀旅局長陳美秀表示，東豐、后豐自行車道串聯，觀旅局會納入台中市自行車整體路網中的優先方向。

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張瀞並要求觀旅局能夠建立自行車停泊站，讓到豐原騎自行車觀光的民眾，把自行車停到停泊站，用走的能進到豐原市區逛街、吃美食、買糕餅，帶動經濟效益。

張瀞分並指出，觀旅局向中央爭取景點優化體驗加值計畫，針對東豐自行車綠廊與國道4號橋下交叉口闢建停車空間，這項建設不僅改善了高架橋下雜亂的景象，也讓遊客方便停車，希望觀旅局進一步規劃遊覽車的停車空間，方便搭遊覽車的遊客到訪。

觀旅局長陳美秀表示，國道4號下的停車格今年7月就能完工，不僅設置了停車格，也會進行綠美化，另外，也會規畫大客車的停車空間。

至於租借腳踏車的轉運站及自行車休憩停泊點，陳美秀表示，觀旅局會進行規劃，也鼓勵業者推出APP，讓自行車與觀光產業自主結合，擴大效益。

市議員張瀞分希望東豐及后豐自行車道能串連綠空廊道。（記者蘇金鳳攝）

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