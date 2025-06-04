世界環境日前夕 民間首推「瓶到瓶」食品包材再生循環

產官學4日齊聚環境部，響應民間首個食品包材循環民間專案小組成軍，共同發起寶特瓶「瓶到瓶」倡議，助攻2030減塑目標。（記者吳柏軒攝）

2025/06/04 20:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣寶特瓶回收率95％，製造端卻大多使用塑膠新料，鮮少採用再生料，為提倡環保與資源循環，民間首個食品包材循環民間專案小組，在明日世界環境日前夕，今（4日）正式成軍，並獲30個組織及KOL響應倡議，盼推動飲料商的寶特瓶再生塑膠占比達30％，逐步實現「瓶到瓶」的閉鎖循環。

為響應全球塑膠減量趨勢，由自然保育與環境資訊基金會與三人恆好共同發起的「瓶到瓶（Bottle to Bottle）」專案小組，於今日正式成軍，成為台灣首個民間推動食品包材循環的倡議平台，助攻2030減塑目標。

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計畫主持人、自然環資董事長陳瑞賓表示，專案小組將致力推動台灣飲料商2030年寶特瓶再生塑膠含量達30％，期盼產業透過具體行動，減少環境污染與生態危機。三人恆好執行長劉曉蓉也說，感謝近30個單位不用電話解釋，就願意參加連署，如今萬人連署，需要將食品飲料再生包材等科普知識與理念，推廣給更多人理解。

環境部長彭啓明也與會致詞，他說，每年跟歐盟駐台單位推動淨灘，多年來都重複，海灘污染仍在，被質疑「還要往下做嗎？」顯見海洋污染及塑膠資源過度浪費，真的是很大問題，對此也響應民間瓶到瓶行動，政府將跨部會協商，如食材安全要由衛福部認定，透過產官學及公民團體結合力量保護環境，再提「資源循環推動法」下半年將修法，強調納入綠色設計鼓勵業者使用再生料獎勵，是否法規強制則待社會共識，另外，政府綠色採購方面也會努力。

民間首個食品包材循環民間專案小組成軍，並推動寶特瓶製造使用再生料，實現「瓶到瓶」資源循環。（記者吳柏軒攝）

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