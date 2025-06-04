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    批開發缺乏配套恐成「泡水城市」 南市議長邱莉莉發飆

    台南市昨天傍晚瞬間強降雨，導致南區灣裡等地出現淹水。（圖由李啟維提供）

    台南市昨天傍晚瞬間強降雨，導致南區灣裡等地出現淹水。（圖由李啟維提供）

    2025/06/04 19:38

    〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市昨天傍晚瞬間強降雨，導致南區灣裡等地出現淹水，南市多位議員今天質詢表達強烈關切，議長邱莉莉更在會中動怒，直接從主席台下來質詢，認為市府都市開發缺乏完善排水配套，恐使台南成為「泡水城市」。

    市長黃偉哲表示，目前2公頃以下開發案雖依法無需納入出流管制，但市府願意檢討相關規定，將納入後續政策調整方向。

    台南市議會今天在總質詢後，於下午恢復大會，多位議員對昨天的強降雨導致積淹水的問題表達關切。邱莉莉表示，南區商八開發案即因面積未達2公頃，未經排水計畫審查，水還淹到人家的停車場，這若未即時檢討，未來北區如九六新村等3處都更案也恐重蹈覆轍。另外，北區開元路、大興里等地因屬舊聚落，無法設置抽水站與滯洪池，長期處於淹水高風險區，卻無有效對策，令人擔憂汛期將屆，災害恐再重演。

    邱莉莉批評水利局長邱忠川「這樣你睡得著嗎？」邱忠川則說，他會盡全力來做。

    市議員李啟維說，昨天傍晚接獲灣裡鄉親反映，灣裡路以西部落一帶巷弄淹水，除了馬上聯絡公所、水利局進行協助處理，若有人為因素一定追究到底。

    地政局表示，目前喜樹灣裡地區由該局辦理「南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」刻正施作灣裡1滯洪池進流箱涵及溢流堰設施，因施工擋水需求於箱涵內設置約1M高的臨時擋水牆，並預留約50cm的全斷面開口及排水管3支，但因強降雨超出預留的通水斷面，附近的抽水站也不及排抽造成淹水，經緊急處置後已於昨晚7點半排除。

    地政局長陳淑美表示，造成地方居民困擾及損失，已責請施工廠商逐戶調查，確認有無災損狀況，若有造成居民損失，將追究賠償責任。

    南市議長邱莉莉（右）為此淹水一事動怒，批評水利局長邱忠川「這樣你睡得著嗎？」邱則說，他會盡全力來做。 （擷取自南市議會網站）

    南市議長邱莉莉（右）為此淹水一事動怒，批評水利局長邱忠川「這樣你睡得著嗎？」邱則說，他會盡全力來做。 （擷取自南市議會網站）

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