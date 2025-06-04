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    韓國街頭飄台味！國旗掛店家門口 網嗨：台灣人才有優惠

    韓國街頭出現許多賣棉被的店家，掛著「歡迎台灣人」的紅布條吸引人潮。（擷取自Threads）

    韓國街頭出現許多賣棉被的店家，掛著「歡迎台灣人」的紅布條吸引人潮。（擷取自Threads）

    2025/06/04 23:29

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台人赴韓旅遊熱度居高不下，不只是航程短、交通方便，更因韓國的美食、娛樂產業的獨特魅力，讓不少人買到手軟。近日有網友分享，釜山的有一項產品竟成人氣伴手禮，當地店家不只高掛布條寫著「歡迎台灣人」，連台灣國旗都成店家的標配。貼文曝光，掀起網友熱議。

    網友在社群平台Threads發文，只見釜山街頭，不少販售寢具的店家在門口高掛紅布條寫著，「歡迎台灣客人，寢具我們以批發價出售」、「台灣客人，特別打折」、「台灣人享有優惠」，甚至還貼心標示「可以宅配到台灣、提供真空包裝」，更吸睛的是連「台灣國旗」都出現在門口。讓原PO直呼，「台灣人到底是有多喜歡去釜山買棉被……幾乎每間棉被店都掛著國旗」。

    貼文曝光後，引起網友討論，「通常只有四季被是韓國製，其他都是中國製的，我也是問當地老闆才知道」、「因為不是中國製，真的很舒服」、「超級舒服！不管是棉被、貼身衣物都超推，用過就回不去」、「去釜山真的要買棉被！一次買三條寄回台灣」。

    另外，也有網友建議，「掛國旗的都偏貴，沒有掛國旗的才便宜」、「裡面偶爾會有中國製，要看清楚才不會買錯，不然買之前都要問清楚」、「建議買四季被，涼感被是中國製的，想買可以問老闆，他都會直接說」。

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