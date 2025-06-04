詭異影片曝光！ 雲林虎尾驚見「幽靈無人機車」路上暴衝連撞3車......

雲林虎尾一輛機車在無人駕駛的情況下竟然在馬路上暴衝。（圖翻攝自臉書社團「虎尾人讚出來」）

2025/06/04 21:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雲林虎尾今天（4日）發生一起離奇交通事故，一輛機車在無人駕駛的情況下竟然在馬路上暴衝，撞上其他車輛才停下。詭異過程全被路邊監視器紀錄下，有在地人PO網後引發熱議。

有鄉親今天在地方臉書社團「虎尾人讚出來」PO出2段不同視角的監視器影片，驚見一輛「幽靈無人機車」在馬路上暴衝，速度非常快，畫面中可以看到目擊民眾被嚇傻。該影片曝光後引發熱議，網友紛紛表示，「農曆七月提早到了嗎？」、「連無人機車都有了，世界怎麼跟得上台灣」、「進化到機車會自己出門買東西了」、「雲林機車有無人駕駛這麼先進了？」、「我以為看到阿飄在騎車」。

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綜合媒體報導，據悉事發於今天下午1點多，當地警方透露一名林姓男子當時騎乘機車在虎尾鎮林森路二段路口要迴轉時，與一輛轎車發生擦撞，林男當場摔到地上，但機車竟然沒有跟著倒地，反倒是在無人駕駛的情況下持續暴衝，直到撞上另外2輛車才應聲倒地。

所幸整起事故僅林姓機車騎士受輕傷，警方對當事人進行酒測，均無酒駕狀況，詳細肇因、經過和責任賠償待警方進一步釐清。

雲林虎尾一輛機車在無人駕駛的情況下竟然在馬路上暴衝。（圖翻攝自臉書社團「虎尾人讚出來」）

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