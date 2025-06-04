竹縣自強高工教學大樓招標 六家、湖口高中實驗班周末招生說明

新竹縣政府規劃的高中就學五大方案中，唯一位在溪南地區的自強國中改制完全中學案，正式訂名為「新竹縣立自強工業高級中等學校」（簡稱自強高工），並附設國中部。（記者廖雪茹攝）

2025/06/04 20:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府規劃的高中就學五大方案中，唯一位在溪南地區的自強國中改制完全中學案，正式訂名為「新竹縣立自強工業高級中等學校」（簡稱自強高工），並附設國中部，增建校舍工程經費3.7億元，近日上網招標，預計明年8月完成教學大樓，115學年度如期招收第一屆5至6班新生。

新竹縣高中就學五大方案，包含與國立陽明交大合作設置縣立實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等。繼新竹縣立竹北實驗高級中學（簡稱竹北實中）興建工程於上月公告招標，以「技術型高中」定位的自強高工，教學大樓工程5月28日也公告招標作業。

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教育局長楊郡慈表示，自強國中改制為完中經過評估，盤點未來學生人數、現有剩餘教室空間以及可增建校舍區域後，預計增建1棟20間教室新大樓，工程將於6月決標後動土，明年8月完工。屆時全校規模約52班，其中國中部113學年度34班，高工預計設置電機與電子群及化工群，115學年度第一屆招收新生5至6班。

另外，六家高中114學年度新設生醫科學實驗班將招收新生1班35人，結合台大生醫園區、陽明交大、清大等資源。湖口高中114學年度高中與國中獨立分校後，高中將新增3班普通班，含1班AI實驗班，待校舍2期工程完成，將再增設資訊科2班和設計科1班。兩校預計6月7、8日召開招生說明會。

文興國中預計116學年度改制為文興高中附設國中部，高中部一個年級將招收5到6班，國中部一個年級16班。竹北實中預計115學年度招收第一屆新生4班80人，在雙語國際教育基礎下，以資訊科學、人文醫學為課程主軸。

此外，國立竹北高中改隸陽明交大附中，待教育部正式核定，將於今年8月正式改隸，114學年規劃開設雙語教育實驗班（生醫及理工取向）及電機資訊實驗班（AI及半導體取向）。

新竹縣竹東鎮自強國中因應改制完全中學增建教學大樓，校舍工程上月底上網招標。完工模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

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