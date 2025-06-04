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    暑假還沒到 歸仁公所先發3696張愛心餐食券照顧弱勢孩童

    歸仁區公所結合行善團資源，續推弱勢學童暑期愛心餐食券，照顧有需要的小朋友。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區公所結合行善團資源，續推弱勢學童暑期愛心餐食券，照顧有需要的小朋友。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/04 19:54

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕暑期學校不上課，為讓弱勢孩童也能溫飽，台南歸仁區公所結合行善團資源，續推「愛心餐食券」，今天捐贈典禮共發出3696張，有84名小朋友受惠，服務量能是去年的兩倍。

    歸仁公所與行善團去年首度辦理愛心餐食券，由轄內各國小提報有需求的學生，並協助發放，共送出1716張，幫39位經濟弱勢孩童顧肚子，解決暑假期間的吃飯問題。

    歸仁區長朱雅宏表示，由於推動成效極佳，廣獲好評，今年繼續辦理，且號召更多愛心資源挹注，公私協力守護弱勢孩童的營養與健康。

    朱雅宏說，暑假學校的營養午餐暫停，對身處經濟弱勢家庭的孩童而言，等於少了一頓，因此持續送愛，讓小朋友在不上課期間時，仍然可以吃得飽、長得好。

    弱勢學童暑假愛心餐食券公益活動今年持續推行，且擴大辦理，朱雅宏提到，考量有使用需求的孩子，不一定具社會福利資格，透過與小朋友密切相處的老師們來發掘，進而提報並協助分送。

    朱雅宏指出，餐食券面值80元，小朋友可在7月1日到8月29日暑假期間的週一至週五，前往區內合作店家兌換，等於每人44張可使用。

    朱雅宏感謝轄內從北邊到南端的6間合作店家協助兌餐，照顧弱勢學童基本的生活需求，也希望更多業者可以加入。

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