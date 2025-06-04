百年清水岩寺陷「蟻」荒 廟方不殺生「出奇招」成驅蟻妙方

陳慶福拿果蠅用費洛蒙噴劑，噴灑螞蟻常出沒處如電線、牆角、樹藤等，發現螞蟻竟然不敢靠近。（記者陳冠備攝）

2025/06/04 18:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉百年古剎「清水岩寺」近兩年遭遇疣胸琉璃蟻大舉入侵，成群螞蟻沿著電線、牆角亂竄，不僅讓信眾頭皮發麻，也嚴重干擾參拜氛圍，由於廟方秉持不殺生原則，只能以掃把清除，可是效果有限。近期改用「果蠅用費洛蒙噴霧劑」防治，竟意外奏效，連下雨天都維持效果，讓信眾直呼「總算能安心參拜了！」

根據研究，近年氣候變遷與農作模式改變，使疣胸琉璃蟻行為模式轉向，從野外擴散至山區民宅、果園，牠們偏好躲藏於牆縫、水管、插座等處築巢，彰化八卦山區鄉鎮近年就常受「蟻害」困擾，縣府等農政單位雖積極推廣「硼酸糖水」防治，但效果緩慢。

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清水岩寺總幹事陳慶福指出，清水岩山區近2年疣胸琉璃蟻數量大增，寺內電線、窗縫與插座成為牠們築巢熱點，還曾造成電線短路，讓廟方相當頭痛，但基於宗教理念，他們無法使用殺蟲藥劑，只能以掃把驅趕，或擺設螞蟻屋，效果有限。

「試過油、農藥，甚至噴到不知道該噴什麼了」，陳慶福無奈說，直到某次偶然拿果蠅用費洛蒙噴劑噴灑於螞蟻常出沒處如電線、牆角、樹藤等，發現螞蟻竟然不敢靠近，而且效果持續一週以上，還不怕雨水沖刷，讓他驚喜不已。

陳慶福表說，果蠅費洛蒙含有吸引特定昆蟲的費洛蒙氣味，螞蟻非族類，所以不喜靠近，因此產生干擾其行進的效果，而且對螞蟻並無毒性，既維持信仰空間的清淨，也為山區住戶提供新的防蟻參考。

八卦山近年疣胸琉璃蟻數量大增，清水岩寺內電線、窗縫與插座成為牠們築巢熱點。（記者陳冠備攝）

陳慶福說，偶然使用果蠅用費洛蒙噴劑，噴灑於螞蟻出沒處，發現螞蟻竟然不敢靠近，意外成為防蟻的祕密武器。（記者陳冠備攝）

疣胸琉璃蟻沿著管線進入屋內，在窗縫邊，或是電器開關座內大量聚集。（記者陳冠備攝）

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