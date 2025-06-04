青雲宮罕見擲出4立筊 呈45度角也不為地震撼動

立筊呈45度角站立，也不為地震所撼動。（記者洪臣宏攝）

2025/06/04 19:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大社區青雲宮於今年2至4月間，罕見地擲出4次立筊，令人稱奇的是，其中2個立筊歷經地震，迄今屹立不搖，經廟方請示神諭，決定於年底舉辦水火醮；而今年高雄市文化普查，亦提報青雲宮廣益南樂社，盼能留住人文紀錄。

青雲宮主祀神農大帝，為高雄地區知名百年老廟，董事長莊元明今年2月25日在董監事會見證下，擲出第一次立筊，兩天後莊擲出第二次立筊，廟方經請示得到建水火醮神諭。廟方將於12月10日至16日建醮，距離上次建醮已經33年。

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不可思議的是，副董事長張美鳳與家人3月28日參拜後，擲出第三次立筊，4月19日，一名信徒擲筊出現第四次立筊。

青雲宮副董事長李志雄表示，青雲宮很少擲出立筊，沒想到短短2、3個月內出現4次立筊，其中一組還以45度角站立，今年多次地震也無法撼動，信眾嘖嘖稱奇。

青雲宮建醮人文民俗信仰研究顧問莊世杰指出，根據高拱乾修撰的「臺灣府志」，康熙收台後於鳳山縣設置四個營汛管制地方治安，大社隸屬觀音山汛所轄，有其歷史意義與聚落文化價值。

莊世杰也將青雲宮廣益南樂社，提報高雄市歷史博物館第二期文化普查，莊世杰說，南管非常難學，學的人愈來愈少，期盼廣益南樂社能獲得登錄，在官方支持下讓人文之美永續流傳。

李志雄說，清康熙三十六年（1697年），先人黃發自福建黃家庄渡海來台，隨身請奉神農大帝神像，清嘉慶元年（1796）遷至現址建廟奉祀，居民以「老祖」、「仙公祖」敬稱，而老祖正身神像是以皇帝形象而雕塑，跟常見的手持稻穗不同，高屏地區許多神農大帝廟宇都是由清雲宮分靈。

青雲宮為高雄知名百年老廟。（記者洪臣宏攝）

兩組立筊歷經地震，仍屹立不搖。（記者洪臣宏攝）

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