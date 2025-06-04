教育部閱讀磐石獎 嘉義縣獲5獎

六嘉國中鄭佳芳老師獲得「閱讀推手個人組獎」。（記者林宜樟攝）

2025/06/04 19:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府承辦教育部「閱讀磐石獎」頒獎典禮，今天由縣長翁章梁、教育部政務次長張廖萬堅表揚全國獲獎者，包括國中組13校、國小組27校、閱讀推手個人組38位及團體組22隊，其中嘉義縣網寮國小、蒜頭國小獲「閱讀磐石學校」，大鄉國小校長曾南薰與六嘉國中老師鄭佳芳獲「閱讀推手個人組獎」，縣立圖書館獲「閱讀推手團體組獎」。

張廖萬堅說，十二年課綱最重要的核心素養是閱讀，閱讀學習是關鍵能力，是孩子從建構知識到解決問題的基本功夫，「閱讀磐石獎」將近20年的歷程，越來越多方案結合社區脈絡，找到在地的力量，引發學子們主動閱讀的動力，不再只為考試而看書。

請繼續往下閱讀...

翁章梁說，中央到地方都很重視閱讀，閱讀的好處在於整理腦袋的邏輯，有閱讀習慣的人更輕易接觸到最新資訊，文學素養、思維也都更進一步。

縣府教育處說，網寮國小以「飛閱書海 樂讀蚵學 Ready, Oyster, Fly」方案獲獎，透過走讀探索在地家鄉文史、蚵養殖產業與豐富的鳥類生態，培養學生的雙素養閱讀能力；蒜頭國小則以「五分仔車接世界 三讀培力造名人」方案得到肯定，在地糖鐵文化探索與跨國學習交流，成功培養閱讀力與國際視野。

個人項目方面，曾南薰、鄭佳芳長期耕耘校園閱讀文化，更透過創意設計與實踐經驗，引領學生深度閱讀、樂在閱讀；嘉義縣立圖書館串連學校與社區，是地方閱讀文化的重要推手，推動多元化閱讀。

縣府教育處長李美華指出，嘉義縣凝聚閱讀教育的力量，感謝得獎學校、團體及個人的參與，持續綻放閱讀成果。

大鄉國小校長曾南薰獲得「閱讀推手個人組獎」。（記者林宜樟攝）

教育部政務次長張廖萬堅（左1）頒發感謝狀給嘉義縣長翁章梁（左2）。（記者林宜樟攝）

網寮國小結合蚵產業推動閱讀。（圖由網寮國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法