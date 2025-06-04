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    台南北區這特色公園像墓園 民政局：將修正

    台南市北區華德公園特色遊戲場，民眾反映看起來像墓園，市府將修正。（台南市議員陳怡珍提供）

    台南市北區華德公園特色遊戲場，民眾反映看起來像墓園，市府將修正。（台南市議員陳怡珍提供）

    2025/06/04 18:54

    〔記者蔡文居／台南報導〕特色公園看起來像墓園？台南市議員陳怡珍今天於議會總質詢指出，南市北區10座公園改建設置特色遊戲場，預計今年上半年陸續完工啟用，但其中1座造型看起來似墓園，引起地方反彈，希望市府未來設計應尊重民意、避免爭議。民政局說，經區公所與居民討論，將修正作出符合民眾期待的設計。

    陳怡珍說，北區區公所去年獲得內政部國土署核定總計5000萬元的經費，用以改建10座特色遊戲場，預計今年上半年陸續完工啟用。這10座公園分別是華德公園「雙塔攀爬網」、北園公園「元寶樂園溜滑梯」、成功公園「迷宮攀爬網」、小康公園「稻草人攀爬網」、六甲公園「錫人晴空塔」、元昌公園「獅子高空攀爬架」、北成公園「鳳凰木樹屋」、福安公園「綠谷海盜船」、順德公園「貓頭鷹樂園」。

    其中，華德公園的「雙塔攀爬網」將於6月率先啟用，成為地方亮點。不過，目前整修中卻引發爭議，因其造型設計遭部分居民質疑與「墓園」過於相似。

    民政局說，針對北區華德里一正在施工的特色公園，民眾反映看起來形似墓園，似有不妥。北區公所在接獲陳情後，5月26日上午已會同施做承包商、民代及附近居民現勘，除了說明目前的土丘及下凹設計，之後將設置特色遊戲場的樓梯及植栽草皮。經與居民討論，將修正作出符合民眾期待的設計。

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