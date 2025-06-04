高雄港6/8「海空分列式」 開放旅運中心讓民眾看過癮

海安12號演習預演，完全實兵、實裝、實景。（海委會提供）

2025/06/04 18:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「國家海洋日」8日登場，海洋委員會今（4）日表示，精銳盡出，這將是高雄港史上最精采「海空分列式」；海委會提醒，若管制觀禮區滿場無法進入，最佳觀賞區為高雄港旅運中心三樓戶外觀景平台，開闊的視野，可以讓民眾一次看過癮。

2025第六屆國家海洋日以「萬象海洋，永續共融」為主題；8日上午10時，「海安12號演習」率先在高雄港第16、17號碼頭登場，實兵操演海上攔截圍捕、空中垂降救援及海空分列式三大項目，海空一體精銳盡出。

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海洋委員會主委管碧玲表示，海空分列式集結4000噸雲林艦在內的4艦、7艇，展現海巡各級艦船艇，並出動黑鷹和S-70C的3架次空軍救護隊、海軍及空勤直升機，「海空一體」展現從攔截到救援、從制海到制空的各項海域安全專業戰技，完全實兵、實裝、實景演練，讓國人近距離身臨其境，「跟著海巡同仁出任務」。

海委會表示，海安12號演習為高雄港史上最震撼、最大規模、前所未有的「海空分列式」，感謝臺灣港務公司協助，開放高雄港旅運中心三樓觀景平台，讓更多民眾可以在最佳觀賞點，共享年度國家級海洋盛典。

海委會表示，演習活動現場進行管制，旅運中心三樓觀景平台當日上午10時20分開放，民眾可自由入場觀賞；海委會強調，旅運中心戶外觀景平台的高度、視野極佳，是觀賞海空分列式的最佳選擇。

當日下午12時30分至16時30分也將開放4000噸級雲林艦供民眾登艦參觀，另於現場展示海巡署各式參演艦艇、機動式紅外線熱影像系統、UAV模擬器、3D水下顯影等科技裝備，民眾可近距離體驗海巡科技裝備與國艦國造量能。

海安12號演習預演，海巡特種部隊亮相。（海委會提供）

海委會預告，海安12號演習有令人震撼的海空分列式。（海委會提供）

海安12號演習，將是精銳盡出。（海委會提供）

高雄港史上最精采「海空分列式」即將登場。（海委會提供）

「海空分列式」將是規模最大。（海委會提供）

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