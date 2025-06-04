印巴衝突讓進口田菁綠肥價格飆漲 農民叫苦

田菁是南部主要的綠肥。（縣議員許展維提供）

2025/06/04 18:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東一期稻作陸續完成收割，進入休耕期，大部分農民進行休耕轉作綠肥來滋養土地，但卻因印度及巴基斯坦戰爭及航運價格影響，田菁種子從一包30公斤850元上漲到1500元，漲幅快一倍，而且還搶購，縣議員許展維希望政府能放寬認定及提高補助，縣府農業處表明將向農糧署反映。

許展維表示，南部的一期稻作大部分已經收割，農民在二期稻作前，少部分人選擇種植雜糧，但大部分的農民則休耕轉作綠肥，作為農田的肥料，政府補助農民每公頃55000元，讓農民種植一般綠肥作物，種類有田菁、太陽麻、紫雲英、埃及三葉草、綠肥大豆等，南部以田菁為主，但最近農民卻發現田菁種子價格大漲，每包30公斤以前賣850元，現在竟漲到1500元，甚至更高，想買都不一定買的到，引起農民恐慌，而一公頃的土地大約需要2大包的種子，大約60公斤，光是種子價格就要3000元，農民希望政府能夠協助控管價格及擴大綠肥作物的種類。

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農糧署南區分署說，田菁等休耕轉作綠肥的種子有很多種可以選擇，如果田菁種子價格變高，農民可以選擇其他的作物來轉作，不一定要種植田菁。

許展維強調，南部的氣候及土壤比較適合種植田菁，而且田菁綠肥所產生的礦物質和微量元素被農民認為是滋養土地最好的綠肥，如果轉作太陽麻、紫雲英等作物農民認為並沒有比較好，所以不願意轉作，也因為農民都要種植田菁，造成搶購，很多農業資材店買不到種子後，價格就往上漲，由於種植有時間限制，也讓還沒有買到的農民很恐慌。

田菁種子。（縣議員許展維提供）

許展維表示，一公頃的土地大約需要2大包的種子，大約60公斤，光是種子價格就要3000元。（記者葉永騫攝）

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